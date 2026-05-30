Em um momento histórico em Hollywood, Miley Cyrus causou sensação com um vestido escultural.

Léa Michel
Screenshot Miley Cyrus - « Flowers (Official Video) » / YouTube

É um momento gravado na história de Hollywood. Homenageada com sua própria estrela na Calçada da Fama, a cantora, compositora, musicista, produtora e atriz americana Miley Cyrus causou uma impressão duradoura com um vestido escultural.

Uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Em 22 de maio de 2026, Miley Cyrus recebeu uma grande homenagem: a 2.845ª estrela na Calçada da Fama de Hollywood, na categoria música. Ela saboreou esse momento altamente simbólico, que reconhece uma carreira de quase duas décadas e seu impacto duradouro na cultura popular.

Um vestido de arquivo com efeito escultural.

Para a ocasião, Miley Cyrus fez uma escolha de moda ousada: um vestido preto Atelier Versace dos arquivos da grife, um modelo da coleção Outono 2015 já visto há mais de dez anos na modelo, apresentadora e atriz germano-americana Heidi Klum no gala da amfAR.

O vestido justo brincava com a transparência, apresentando um decote halter, painéis vazados e renda que lembrava uma teia de aranha, artisticamente posicionada em áreas estratégicas. Um efeito escultural, fiel à estética rock-chic de Miley Cyrus.

Beleza minimalista e discurso comovente

Para que seu vestido fosse o protagonista, Miley Cyrus optou por uma maquiagem minimalista: cabelo loiro liso, olhos esfumados, batom nude e joias discretas. Além do estilo, seu discurso emocionou a plateia. "O que torna essa estrela tão especial é que ela representa uma acumulação de devoção", confidenciou, descrevendo o momento como "intenso, divertido e fabuloso". Ela estava cercada por seu noivo, Maxx Morando, sua mãe, Tish, e sua irmã, Brandi.

De Hannah Montana a ícone pop

Este prêmio coroa, sem dúvida, uma trajetória extraordinária. Descoberta aos 13 anos na série da Disney "Hannah Montana", Miley Cyrus construiu uma carreira solo na música após o término da série em 2011. Desde então, lançou nove álbuns de estúdio e ganhou três prêmios Grammy.

Ao receber sua estrela, Miley Cyrus transformou um marco em sua carreira em uma verdadeira declaração de estilo, confirmando que é uma das artistas mais "ousadas" de sua geração.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Com um vestido azul claro, esta cantora americana ilumina o tapete vermelho.
Article suivant
"Todos estão apaixonados por ela": esta atriz em ascensão fascina os internautas

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A cantora Madison Beer causa sensação com um espartilho vintage de veludo verde.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer continua a causar sensação em sua turnê. Em Barcelona, ela...

"Todos estão apaixonados por ela": esta atriz em ascensão fascina os internautas

Uma nova "rainha do grito" reina suprema na internet, e seu nome é Inde Navarrete. Alçada à fama...

Com um vestido azul claro, esta cantora americana ilumina o tapete vermelho.

A cantora e atriz americana Coco Jones brilhou no tapete vermelho na noite de abertura do American Black...

Hailey Bieber opta por um salto elegante e confortável para o verão.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber provavelmente está apostando em saltos mínimos, que estão se consolidando como...

"Ser muito magra não é saudável": Sharon Stone transmite uma mensagem que nos faz refletir.

A atriz e produtora de cinema americana Sharon Stone rejeita os ditames da magreza e da "eterna juventude"....

Este vestido "ilusão" usado por Jennifer Lopez está causando sensação.

Para a estreia da comédia romântica americana "Office Romance", Jennifer Lopez optou por um vestido com efeito "ilusão"...