Shay Mitchell revive a tendência dos vestidos brilhantes em uma versão monocromática.

A atriz, modelo e produtora canadense Shay Mitchell tem um talento especial para reviver tendências. Recentemente, ela compartilhou uma série de fotos no Instagram usando um vestido curto e brilhante em um único tom de rosa. Um look decididamente retrô que traz de volta o vestido de paetês — em uma versão monocromática.

Um vestido monocromático brilhante

No centro deste look: um vestido curto de malha metálica rosa da Seroya. O vestido apresenta um decote assimétrico ombro a ombro e mangas longas e amplas que adicionam movimento à silhueta. O tecido com brilho sutil capta a luz, dando à peça um toque festivo. Mantendo-se fiel à tendência do "look total", Shay Mitchell combinou todo o seu look no mesmo tom de rosa.

Um acessório icônico

Para complementar o vestido, Shay Mitchell optou por uma peça altamente simbólica: uma bolsa Baguette adornada com lantejoulas rosa. Verdadeira "it-bag" dos anos 2000, este modelo combina perfeitamente com a estética retrô do look. Mules de verniz rosa da Paris Texas e uma mala de cabine da sua própria marca completaram o conjunto, mantendo a mesma temática monocromática.

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A tendência dos vestidos brilhantes

Essa escolha ilustra o grande retorno dos vestidos de paetês e metalizados, uma aposta certeira para noites e ocasiões festivas. Ao combiná-los com esquemas de cores tom sobre tom, Shay Mitchell oferece uma versão mais contemporânea dessa tendência. O look monocromático, que consiste em usar uma única cor em toda a produção, estrutura o visual e confere uma elegância sofisticada. O efeito geral se encaixa perfeitamente na onda de nostalgia dos anos 2000 tão presente na moda atual.

Uma atriz que também é empreendedora

Além do estilo, este look destaca a dupla função de Shay Mitchell. Conhecida por seu papel em "Pretty Little Liars" e também por participações em "Dollface" e "You", a atriz, modelo e produtora canadense é também cofundadora da BÉIS, uma marca de acessórios de viagem de grande sucesso. Ao incluir uma de suas malas na publicação, ela confirma tanto seu senso de estilo quanto seu talento para os negócios.

Com este deslumbrante vestido rosa e sua paleta de cores perfeitamente equilibrada, Shay Mitchell conquista um visual que é ao mesmo tempo nostálgico e moderno. Entre as referências aos anos 2000 e os acessórios, a atriz prova que um vestido de paetês é mais capaz do que nunca de atrair olhares. Com certeza, inspirará fãs de noites glamorosas.