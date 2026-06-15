Em um body de lantejoulas, Jennifer Lopez cria um visual espetacular.

A cantora e atriz americana Jennifer Lopez acaba de causar sensação com uma foto compartilhada por seu maquiador de longa data, Ernesto Casillas, durante uma sessão de beleza. Vestida com um body inteiramente coberto de lantejoulas e botas de cano alto combinando, ela exibe uma aparência tão espetacular quanto impecável – um lembrete do porquê de ser uma das figuras mais reconhecidas no cenário internacional.

Um body de lantejoulas

Na foto que circula nas redes sociais, Jennifer Lopez aparece com um body inteiramente coberto de aplicações brilhantes. O detalhe mais marcante: um decote em V que desce quase até o umbigo. Um corte magistral que transforma a silhueta em uma verdadeira obra de alta costura. O próprio tecido da peça é, por si só, um espetáculo.

A cada movimento, a luz incide sobre os paetês, criando um efeito quase líquido. Essa abordagem remete às grandiosas aparições de Jennifer Lopez nos palcos — do videoclipe de "On The Floor" à sua apresentação no Super Bowl de 2020. JLo nunca escondeu sua predileção por peças brilhantes, e esta se encaixa perfeitamente nessa tradição.

Botas até a coxa e cabelo ondulado

Para complementar o body, Jennifer Lopez optou por um par de botas de cano alto combinando. Os sapatos, na mesma tonalidade do body, alongam a silhueta e conferem instantaneamente um toque teatral. O conjunto funciona como um verdadeiro figurino de palco, realçado por uma iluminação cuidadosamente planejada.

Quanto ao penteado, J.Lo optou por um visual característico que agora é só dela: seus longos cabelos castanhos com mechas são estilizados em ondas suaves, com a risca ao meio. Um corte decididamente hollywoodiano que emoldura seu rosto, mantendo um estilo descontraído e fluido. Na maquiagem, o trabalho de Ernesto Casillas transparece nos detalhes: sombra cinza, blush rosa suave e batom nude — uma combinação moderna e luminosa.

Uma pose em frente ao espelho perfeitamente executada.

Outro aspecto que torna a foto particularmente marcante é a pose: em frente ao espelho do camarim, com os saltos apoiados na mesa e as pernas abertas. Uma encenação que remete aos grandes retratos de estrelas dos anos 1980 – uma época em que as divas americanas posavam com a mesma confiança descontraída.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Ernesto Casillas🦻🏽 (@ernestocasillas)

Uma nova era estilística em pleno andamento

Essa aparição acontece em um momento particularmente significativo para Jennifer Lopez. A cantora, que está promovendo seu novo filme "Office Romance", tem publicado uma série de looks impecavelmente selecionados nas últimas semanas. De golas altas de mohair preto a saias de estampa de leopardo da Balmain, suas escolhas de roupas agora formam uma verdadeira narrativa visual — onde cada produção conta uma história sobre uma faceta de sua carreira em constante evolução.

Com este body de lantejoulas e decote profundo, Jennifer Lopez apresenta uma de suas aparições mais espetaculares do ano, confirmando ser uma das figuras mais capazes de personificar essa combinação de presença de palco e precisão da alta costura.