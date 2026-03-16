Grávida no tapete vermelho, esta atriz brilha em um vestido esmeralda.

Grávida de seu segundo filho, Wunmi Mosaku iluminou o tapete vermelho do Oscar 2026 com um vestido esmeralda que realçou tanto seu estilo quanto sua barriga arredondada.

Uma participação memorável no Oscar

Indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "Sinners", a atriz desfilou no tapete vermelho com um longo vestido verde-esmeralda, inteiramente coberto de brilhos. O corte fluido e estruturado valorizou sua silhueta sem escondê-la, exibindo plenamente sua gravidez e, ao mesmo tempo, mantendo um ar sofisticado e de alta costura. Os críticos elogiaram sua aparência poderosa, radiante e serena, perfeitamente adequada à importância da noite.

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Um elemento comum: tons de joias

Ao longo da temporada de premiações, Wunmi Mosaku teria preferido uma paleta de cores "de joias" — amarelos profundos, verdes intensos e tons saturados — como fio condutor de seu estilo. Este vestido esmeralda é o ápice mais espetacular dessa paleta, ideal para a cerimônia mais aguardada do ano. A escolha de cores ricas e vibrantes realça sua tez e reforça a impressão de confiança e alegria que ela projeta em suas aparições públicas.

Quando a gravidez rima com poder

No tapete vermelho, Wunmi Mosaku apresentou-se não apenas como uma atriz indicada ao Oscar, mas também como uma futura mãe que abraça plenamente seu lugar em Hollywood. Seu look, longe de tentar esconder a gravidez, fez dela um elemento central de sua imagem: uma mulher no auge do sucesso profissional, seguindo em frente sem precisar escolher entre carreira e maternidade.

Em resumo, este deslumbrante vestido esmeralda pareceu quase profético, como uma piscadela para a possibilidade de levar para casa o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. Independentemente de ganhar ou não, Wunmi Mosaku terá deixado sua marca na cerimônia de 2026 com um look que combinou elegância, maternidade e absoluta confiança no tapete vermelho.