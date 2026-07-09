Kylie Jenner aproveita o sol italiano com um look de verão deslumbrante.

A personalidade da TV americana, empresária e influenciadora Kylie Jenner compartilhou uma série de fotos ensolaradas da Itália, com um visual minimalista que imediatamente encantou seus milhões de seguidores.

Um conjunto de praia minimalista preto

Durante sua estadia na Sardenha, Kylie Jenner aproveitou o refúgio mediterrâneo para postar uma série de fotos ensolaradas no Instagram. Para a ocasião, ela optou pela simplicidade. Usou um look de praia todo preto, com corte minimalista, típico da estética de "luxo discreto" que vem cultivando há várias temporadas.

A parte de cima, com seus delicados fechos e decote em V profundo, enfatiza linhas limpas em vez de adornos. A parte de baixo combinando estende essa estética minimalista em um conjunto monocromático harmonioso. Essa abordagem estilística está alinhada com a tendência atual de moda praia minimalista, onde a escolha do tecido e do corte tem prioridade sobre os detalhes dos acessórios.

Um boné de beisebol branco para quebrar as regras.

Para quebrar a monotonia do look monocromático, Kylie Jenner focou em um detalhe: um boné de beisebol branco. Esse acessório, herdado do sportswear americano, adiciona instantaneamente um toque casual ao visual. Bem diferente dos chapéus de aba larga geralmente associados a ambientes mediterrâneos, o boné ancora a silhueta em uma estética mais contemporânea, na interseção entre o streetwear e a elegância praiana. Essa abordagem está em sintonia com a imagem que Kylie Jenner cultiva: uma mistura de luxo sofisticado e cultura pop americana.

Um look de beleza decididamente veranil

No quesito beleza, Kylie Jenner manteve-se fiel ao seu estilo habitual, adaptando o visual ao clima de verão. Ela optou por uma maquiagem leve, uma escolha que combina com o espírito descontraído da publicação, que prioriza a autenticidade do momento em vez de produções elaboradas.

Kylie e Yris na praia em Porto Cervo, Itália, recentemente. via yrispalmer pic.twitter.com/mjB37Zdffy — Kylie Jenner Fonte (@jennersource97) 22 de junho de 2026

Porto Cervo, o refúgio de celebridades internacionais.

A escolha de Porto Cervo não é por acaso. Este balneário, criado na década de 1960 pelo Aga Khan IV, é há décadas um destino predileto de celebridades e pessoas abastadas. Iates ancorados no porto, hotéis excepcionais, restaurantes com estrelas Michelin e casas noturnas lendárias: a cidade italiana tem tudo para seduzir a elite internacional. Kylie Jenner segue, assim, os passos de uma longa tradição de férias na Costa Esmeralda, que se tornou um destino de verão imperdível.

Uma publicação que encanta seus milhões de seguidores.

Como era de se esperar, a série de fotos gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas dos seguidores de Kylie Jenner. Com mais de 400 milhões de seguidores no Instagram, ela é uma das personalidades mais seguidas do mundo. A simplicidade do look escolhido, combinada com a atmosfera ensolarada da Sardenha, agradou especialmente à sua comunidade, que aprecia "esses momentos mais autênticos" em meio ao conteúdo altamente produzido associado às suas diversas marcas.

Com seu look de praia preto, boné branco e o cenário italiano excepcional, Kylie Jenner criou uma de suas publicações de verão mais marcantes do ano.

