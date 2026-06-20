Gisele Bündchen está deslumbrante em um blazer escultural com um design espetacular.

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen faz uma aparição particularmente espetacular no mundo da moda. Ela posa com uma jaqueta escultural de design arquitetônico, que se destaca como peça central de seu mais recente ensaio fotográfico.

Um novo e impressionante visual de moda

Gisele Bündchen, uma das modelos mais icônicas de sua geração, empresta sua imagem mais uma vez a um ensaio fotográfico "ambicioso". A série de fotografias marca um marco simbólico em sua longa carreira de modelo. A direção de arte do ensaio reinterpreta a ideia de "power dressing" — a maneira de se vestir para afirmar a própria autoridade — com uma abordagem decididamente contemporânea, onde o blazer se torna um verdadeiro objeto de design.

Jaqueta escultural da coleção Michael Kors

Uma das peças de destaque da série é um blazer azul-marinho da Michael Kors Collection. Longe do blazer clássico, este modelo eleva o corte tradicional a uma dimensão verdadeiramente escultural. A peça se distingue pelas lapelas estruturadas e, sobretudo, pelos ombros adornados com aplicações arquitetônicas que descem em cascata pelos braços. Gisele Bündchen veste o blazer junto à pele, realçando a alfaiataria e as linhas rigorosas do estilista.

O elemento mais marcante desta jaqueta continua sendo o detalhe no ombro, que a torna uma criação híbrida, entre roupa e escultura. Ao focar em uma peça como essa, o ensaio fotográfico estabelece uma direção artística que mescla a homenagem à alfaiataria clássica com um estilo resolutamente moderno, na linha das grandes campanhas de moda dos anos 1990.

Uma segunda silhueta com um sobretudo Hodakova.

Em outra imagem da série, Gisele Bündchen revisita uma peça atemporal: o trench coat. O modelo, em um tom azul-marinho profundo, é da marca emergente Hodakova. Com um corte que remete claramente aos anos 90, ele é usado aberto, revelando um avental preso por um largo cinto de couro preto, e shorts boxer brancos da mesma coleção. Um par de scarpins de couro preto de bico fino completa este conjunto quase monocromático, que ilustra uma abordagem diferente e mais desconstruída da alfaiataria contemporânea.

Um look de beleza natural e ensolarado.

Do ponto de vista da beleza, a direção de arte do ensaio optou por um visual decididamente natural. Gisele Bündchen usou seus cabelos castanho-dourados ondulados presos em um coque elegante com efeito molhado, emoldurando completamente seu rosto. Sua pele radiante e dourada realçou suas sardas naturais. O visual geral, que remete a um dia de praia, equilibrou perfeitamente o estilo arquitetônico das roupas que ela vestiu.

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Um retorno gradual à modelagem

Esta aparição marca o retorno gradual de Gisele Bündchen ao centro das atenções do mundo da moda. A supermodelo brasileira de fato diminuiu o ritmo de suas atividades nos últimos anos, principalmente desde que se tornou mãe novamente em fevereiro de 2025. Ela agora é mãe de três filhos: Benjamin, de 16 anos, Vivian, de 13, e um menino de um ano. Ela concilia essa vida familiar agitada com algumas aparições cuidadosamente selecionadas no mundo da moda.

Com este último look, Gisele Bündchen confirma seu status como figura essencial no cenário internacional. Entre o blazer escultural da Michael Kors Collection com ombros estruturados, o trench coat repaginado da Hodakova e uma beleza radiante, ela prova que seu carisma no mundo da moda permanece intacto.