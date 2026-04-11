Para ganhar seguidores, essa influenciadora supostamente fingiu seu sequestro.

Fabienne Ba.
@mirellepinheiro / Instagram

A influenciadora brasileira Monniky Fraga se envolveu em uma polêmica após ser acusada de simular o próprio sequestro. O caso, divulgado por diversos veículos de imprensa internacionais, levanta questões sobre os potenciais riscos de buscar visibilidade nas redes sociais.

Um caso que chamou a atenção das autoridades.

Monniky Fraga é suspeita pelas autoridades de ter forjado um sequestro para ganhar atenção da mídia. Segundo reportagem do canal brasileiro Globo, a influenciadora afirmou que ela e seu parceiro foram atacados perto de sua casa em Igarassu, Pernambuco. Ela alegou que vários homens armados os interceptaram e os levaram para uma área arborizada, onde foram mantidos em cativeiro para exigir resgate.

Uma investigação que põe em causa a versão inicial.

Após o incidente ter sido reportado às autoridades policiais em abril de 2025, foi iniciada uma investigação para apurar as circunstâncias. Segundo informações da Globo, os investigadores suspeitam que o evento tenha sido armado para atrair a atenção do público e gerar cobertura mediática.

As autoridades estão considerando a possibilidade de que alguns dos envolvidos possam ter tido alguma ligação prévia com o influenciador. Elementos materiais, como um veículo clonado e armas, teriam sido usados para tornar o evento encenado mais verossímil, de acordo com relatos da imprensa local.

Suspeitas ligadas à busca por visibilidade online

Segundo declarações de um agente da lei citadas pela mídia, a investigação sugere que o evento forjado foi motivado por uma queda no número de seguidores nas redes sociais. As autoridades indicam que várias pessoas podem estar envolvidas na organização do suposto incidente. A investigação está em andamento para determinar as responsabilidades exatas de cada indivíduo envolvido.

Uma controvérsia que levanta questões sobre as práticas nas redes sociais.

Este caso destaca os desafios de buscar visibilidade na economia da atenção. Criadores de conteúdo são frequentemente compelidos a produzir publicações que provavelmente capturarão o interesse do público, em um contexto de altíssima competitividade. Diversos observadores apontam que a viralização pode, por vezes, incentivar práticas controversas, especialmente quando o conteúdo é concebido para provocar uma forte resposta emocional.

O caso ainda está sob investigação.

Nesta fase, a investigação mencionada nos meios de comunicação social ainda está em curso e as autoridades continuam as suas diligências. A influenciadora Monniky Fraga não se pronunciou publicamente sobre as acusações noticiadas pela imprensa, enquanto a sua equipa de defesa terá solicitado "uma alteração à sua ordem de prisão preventiva".

Este caso ilustra os desafios colocados pela evolução das redes sociais, onde a fronteira entre conteúdo real e conteúdo roteirizado pode, por vezes, suscitar questões.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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