A cantora Mariah Carey, de 57 anos, causou sensação com um vestido preto e botas de couro.

A cantora e compositora americana Mariah Carey não precisa necessariamente de um tapete vermelho para causar impacto. Em 18 de abril de 2026, ela foi fotografada nas ruas de Nova York com um look todo preto, chique e elegante ao mesmo tempo.

O detalhe que muda tudo: o cinto duplo.

Foi durante um simples passeio por Manhattan que Mariah Carey exibiu um de seus looks mais marcantes do momento. A cantora de "Vision of Love" revisitou o "vestidinho preto" com um toque decididamente ousado, inspirando-se na estética dos anos 2000. O vestido com decote profundo e barra acima do joelho foi usado sobre uma meia-calça preta transparente. A peça de destaque do look: um cinto com fivela dupla que acentuava sua cintura, adicionando um toque rock 'n' roll à silhueta.

Mariah Carey deu continuidade ao tema do couro com um sobretudo brilhante adornado com detalhes prateados, combinado com botas de cano alto e salto bloco. Para completar o look, ela optou por óculos de sol pretos grandes, um anel de borboleta dourado e brincos de diamante. Uma mistura de brilho discreto e atitude urbana que encapsula perfeitamente o equilíbrio estilístico que ela vem cultivando atualmente.

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Uma semana dedicada ao monocromático

Poucos dias antes, Mariah Carey já havia feito duas aparições marcantes no baile de gala da Tiffany & Co. para o lançamento da coleção "Blue Book 2026: Hidden Garden". O primeiro look era um vestido preto sem mangas com saia longa, usado com scarpins de bico fino cobertos de lantejoulas prateadas e um colar de diamantes. O segundo era um vestido off-white de mangas compridas e ombros à mostra, acinturado com um cinto de corrente dourada e finalizado com sapatos de salto prateados.

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Mariah Carey, um ícone monocromático para todas as ocasiões.

No início do ano, em fevereiro, Mariah Carey já havia imposto essa assinatura monocromática na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, onde se apresentou com um vestido branco geométrico adornado com centenas de cristais, embelezado com uma estola de penas e mais de 300 quilates de diamantes com lapidação esmeralda da Levuma.

Em resumo, seja um look para a noite ou um visual para o dia a dia, Mariah Carey confirma uma coisa: seu senso de estilo é atemporal.