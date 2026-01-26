Aos 38 anos, esta modelo ousa usar um look curto na neve.

Durante as férias nos Alpes austríacos, a modelo e empresária britânica Rosie Huntington-Whiteley posou com um look todo branco, usando um casaco de pele sintética creme, chapéu combinando e botas felpudas, tendo como pano de fundo montanhas cobertas de neve. O contraste entre sua pele e o frio polar causou sensação no Instagram, acumulando milhões de visualizações.

Um estilo "après-ski"

Em sua sequência de fotos no Instagram de 9 de janeiro de 2026, Rosie Huntington-Whiteley posa com um conjunto da Alo Yoga: um top triangular branco minimalista, uma jaqueta cropped de pele sintética luxuosa e um gorro felpudo, tudo isso em meio à neve até os tornozelos. Ela desabotoa parcialmente a jaqueta, revelando a barriga, com seus cabelos loiros ondulados caindo sobre a pele, tendo como pano de fundo chalés alpinos. Esse look é típico de sua estética "glamour minimalista".

Os fãs estão empolgados, os preocupados estão em alerta.

Os comentários transbordam de admiração: "Você é uma deusa" ou "Como você consegue ficar tão perfeita na neve?". Muitos elogiam sua ousadia e sua forma física pós-parto. Outros, no entanto, se preocupam com o frio: "Ela não está congelando com uma roupa tão curta?" , "Tão linda, mas estou com frio só de olhar para ela!" , "Como ela não sente frio?" . Entre fascínio e preocupação, a publicação não deixa ninguém indiferente, e a foto continua gerando reações e milhares de curtidas e compartilhamentos.

Rosie Huntington-Whiteley reinventa o estilo invernal chique com um look branco na neve, provando que elegância e um toque de ousadia podem coexistir. Ela define um estilo que divide opiniões para, ainda assim, conquistar o público.