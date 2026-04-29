Addison Rae posa com uma estola de penas vintage simples e causa sensação.

Naila T.
@addisonraee / Instagram

Uma estola de penas rosa, sapatos de salto baixo – Addison Rae não precisou de mais nada para incendiar o Instagram. A cantora, compositora, atriz e influenciadora americana acaba de publicar um de seus posts mais comentados, e seus fãs não falam de outra coisa.

A estola de penas, um acessório vintage reinventado

Addison Rae publicou uma sequência de fotos em carrossel no Instagram, com a legenda simples de corações rosa. Dentre as fotos da publicação, a primeira imagem em particular gerou diversas reações. Ela mostra a silhueta da cantora em um jogo de sombras, usando um chapéu rosa simples e uma estola vintage, que também aparece em várias outras fotos da série.

Como costuma acontecer, não foi preciso muito para incendiar as redes sociais: assim que uma celebridade compartilha uma foto que sugere sua silhueta, os comentários se multiplicam. Em outra foto, Addison Rae aparece dançando, com uma estola rosa sobre os ombros, em um cenário que parece descontraído e teatral.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Addison (@addisonraee)

Um artista em ascensão

Addison Rae se apresentou no Coachella em 11 de abril de 2026, abrindo o show de Justin Bieber no palco principal — um marco importante para a cantora, cujo álbum de estreia, "Addison", foi lançado no verão anterior. A Rolling Stone elogiou sua performance, enquanto as reações dos fãs nas redes sociais foram entusiasmadas. Esta publicação no Instagram, portanto, faz parte de uma primavera bastante movimentada, em que cada postagem alimenta a conversa em torno de uma artista que está construindo sua presença na mídia.

Uma estola de penas, algumas penas cor-de-rosa e uma legenda bem escolhida: Addison Rae prova mais uma vez que não precisa de muito para gerar o máximo de "curtidas" e capturar instantaneamente a atenção nas redes sociais.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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