Aos 58 anos, a atriz Nicole Kidman causou sensação com um vestido decotado nas costas e com um detalhe inesperado.

Fabienne Ba.
@nicolekidman / Instagram

Em Biarritz, para o desfile da coleção Cruise 2026-2027 da Chanel, a atriz e produtora australiana-americana Nicole Kidman provou que um look pode ser duas coisas ao mesmo tempo: discreto na frente e impactante nas costas. O vestido preto que ela usou para a ocasião é a ilustração perfeita disso.

Biarritz, um cenário histórico para um desfile memorável.

Em 28 de abril de 2026, o estilista franco-belga Matthieu Blazy apresentou a coleção Cruise 2026-2027 da Chanel em Biarritz, no litoral basco – o mesmo local onde Gabrielle Chanel apresentou sua primeira coleção de moda em 1915, na Villa de Larralde. Um local fundamental que a maison escolheu para colocar no centro de sua narrativa.

Para a ocasião, a Maison reuniu suas embaixadoras e musas históricas: a atriz e produtora australiana-americana Nicole Kidman, a atriz e produtora francesa Marion Cotillard, a atriz e produtora britânica Tilda Swinton, a atriz franco-romena Anamaria Vartolomei, a diretora americana Sofia Coppola, a filha da Princesa Caroline de Mônaco, Charlotte Casiraghi, e a atriz britânica Michaela Coel.

Nicole Kidman brinca com contrastes

Nicole Kidman surgiu com um longo vestido preto de mangas compridas e gola alta, aparentemente discreto na frente. Foi a parte de trás que revelou a verdadeira essência do vestido: um decote profundo que ia até a cintura, criando um contraste marcante entre o que cobria e o que mostrava. Nicole Kidman completou o look com um coque, salto alto e óculos de sol, além de uma maquiagem minimalista.

O segundo olhar de uma presença marcante

Este vestido foi o segundo look de Nicole Kidman para os desfiles da coleção Cruise 2026 da Chanel, que aconteceram em dois dias. No primeiro dia, ela apareceu com um conjunto de suéter de gola alta em cashmere cor taupe e saia lápis, cujo único detalhe distintivo eram os botões em ouro amarelo com o duplo C da Chanel no ombro. Duas silhuetas com atmosferas diferentes — uma aconchegante, a outra "dramática para a noite" — que ilustraram a amplitude do seu estilo.

Uma musa de longa data da Chanel

Nicole Kidman é embaixadora da Chanel há muitos anos e sua lealdade à marca permanece inabalável. No mês anterior, ela compareceu ao jantar pré-Oscar da Chanel com um conjunto de saia e blazer da coleção Primavera 2026 Métiers d'Art, adornado com aplicações de joaninha no cardigã e na saia. Em 22 de abril, ela usou um conjunto de tweed preto, laranja, branco e vermelho com um blazer sem gola e saia com franjas em um evento de imprensa em Nova York para a série Lioness . A Chanel é claramente como uma segunda pele para ela.

Uma reação unânime nas redes sociais.

As fotos do ensaio fotográfico circularam imediatamente online, gerando uma onda de elogios em sua conta do Instagram. "Você é tão elegante e sofisticada!!!" "Impressionante como sempre." Embora a aparência e o corpo das mulheres não devam ser julgados ou comentados, essas mensagens gentis são agradáveis de ler e, em última análise, reconhecem o estilo sempre chique e refinado de Nicole Kidman.

Um vestido que só se revela quando virado – esta é talvez a melhor metáfora para o estilo de Nicole Kidman: uma elegância que não se revela imediatamente, mas que deixa uma impressão duradoura quando se desdobra.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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