A atriz Anya Taylor-Joy deslumbra em um vestido de aniversário digno de um mundo de fantasia.

Para comemorar seu 30º aniversário, a atriz britânico-americana Anya Taylor-Joy compartilhou fotos da festa no Instagram que impressionaram tanto pela atmosfera quanto pelo vestido absolutamente deslumbrante que ela usava.

Um vestido Rodarte entre renda e bordado.

Anya Taylor-Joy celebrou seu 30º aniversário em uma atmosfera decididamente mágica e sombria, fiel ao espírito da temporada de Áries. Ela apagou as velas de um bolo em formato de cabeça de carneiro, que cortou com uma adaga de prata reluzente. Seus convidados, por sua vez, exibiam vestidos esvoaçantes, ternos escuros e coroas de flores, intensificando a atmosfera onírica da noite.

Para a ocasião, a atriz optou por um vestido de arquivo da Rodarte em um tom rosado, adornado com lantejoulas prateadas, pérolas e folhas brancas em cascata, para um toque de encanto e fantasia. A peça parecia ser sustentada por duas alças finas e simples, criando uma silhueta quase etérea. Os bordados e as aplicações inspiradas na natureza davam a ilusão de flores flutuando sobre a pele.

A orquídea jiboia, a peça central do look.

A peça mais marcante do look era uma estola de orquídeas brancas, uma criação exclusiva da estilista Genesis Webb e de Ryder McLaughlin. Com seus centros rosados e caules verdes, essas flores artesanais amplificavam o mundo fantástico do vestido, como se tivessem brotado de uma floresta encantada. O visual foi complementado com um colar e brincos de diamantes da Tiffany & Co., adicionando um toque de formalidade sem sobrecarregar o conjunto floral.

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Os fãs estão conquistados, as redes sociais estão em polvorosa.

A atriz Anya Taylor-Joy compartilhou uma série de fotos em suas redes sociais, dando aos fãs uma prévia de sua grande noite. Enquanto as felicitações de aniversário chegavam aos montes, foi seu vestido que recebeu o maior número de comentários. As reações foram unânimes: "Você está deslumbrante", escreveu um seguidor, enquanto outro resumiu perfeitamente o estilo: "Adorei esse aniversário gótico".

Assim, este aniversário marcou uma pausa encantadora em uma primavera agitada para Anya Taylor-Joy, entre a turnê promocional de "The Super Mario Galaxy Movie" e suas campanhas para Dior Beauty e Tiffany & Co. Uma forma, presumivelmente, de celebrar em grande estilo uma década que promete ser tão brilhante quanto o vestido que usava.