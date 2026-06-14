Vestida com um conjunto de praia listrado, Alix Earle adota um clássico vintage.

A influenciadora americana Alix Earle é uma das figuras mais seguidas de sua geração no Instagram. E um de seus carrosséis de fotos, postado de um iate banhado de sol, confirmou mais uma vez seu impecável senso de estilo. Ela está usando um biquíni listrado em verde e branco: uma referência direta à estética das férias clássicas europeias de décadas passadas.

Um conjunto de duas peças listrado em verde e branco.

Na foto mais comentada do carrossel, Alix Earle aparece com um biquíni de listras verticais verdes e brancas. O top triangular ajustado enfatiza a simplicidade — poucos detalhes, poucos enfeites, apenas um corte preciso. A escolha da cor não é insignificante. O verde usado, entre o amêndoa e o menta, evoca imediatamente os tons das cabanas de praia italianas — verde-limão para alguns, verde-ácido para outros. Uma cor profundamente enraizada em uma certa ideia de relaxamento mediterrâneo.

Óculos grandes e pose "Riviera"

Para complementar sua peça de destaque, Alix Earle optou por uma abordagem minimalista: um único par de óculos de sol grandes. Sem joias, sem pareô, sem chapéu de palha. O cenário — o parapeito do iate, a água cristalina ao fundo, a luz do sol refletindo no convés — foi suficiente para compor a imagem. Apoiada no parapeito, com o olhar levemente voltado para o horizonte, Alix Earle evoca os retratos encontrados em antigas revistas de cinema italianas da década de 1960.

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Uma referência direta aos verões europeus da década de 1960.

Essa é justamente a força deste look: ele faz parte de uma tradição visual genuína. O conjunto de duas peças listrado em verde e branco não é apenas uma simples peça de verão. É um clássico vintage, popularizado nas praias de Saint-Tropez e Capri na década de 1960 por ícones como Brigitte Bardot, Sophia Loren e Romy Schneider.

Naquela época, listras laterais finas, cortes triangulares e cinturas altas eram a marca registrada absoluta dos verões da elite europeia. Sessenta anos depois, Alix Earle revisita esse repertório com fidelidade impressionante — prova de que clássicos bem escolhidos transcendem décadas sem envelhecer um dia sequer.

Com este conjunto de duas peças listrado em verde e branco, Alix Earle confirma mais uma vez seu papel como ícone de estilo de vida para sua geração. E nos lembra que, às vezes, uma única peça clássica é tudo o que precisamos para definir uma temporada inteira. Uma demonstração que certamente fará sucesso nas praias europeias neste verão.