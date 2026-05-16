Aos 42 anos, Mandy Moore adota uma cor que ilumina os cabelos castanhos sem mudar completamente a aparência.

Julia P.
@mandymooremm / Instagram

A cantora, compositora, atriz, diretora e estilista americana Mandy Moore fez uma aparição marcante no evento Upfront da Disney em Nova York. Embora seu vestido de seda vermelho tenha chamado a atenção, foi sua nova cor de cabelo que realmente roubou a cena. Ela optou por uma coloração sutil que clareia os fios sem alterar sua cor natural. Uma transformação discreta, porém notavelmente eficaz, que incorpora perfeitamente uma grande tendência de beleza: o visual "beijado pelo sol", mas com um toque de "luxo discreto".

A técnica: marrom suavemente iluminado

Em vez de ficar completamente loira, Mandy Moore optou por uma abordagem mais sutil. A colorista adicionou reflexos dourados nas pontas e clareou gradualmente a raiz, deixando um tom fresco e amanteigado. O resultado: um cabelo com aparência naturalmente iluminada pelo sol, com uma transição perfeita entre o comprimento e a raiz.

Esse tipo de coloração não é apenas um balayage clássico. É uma técnica mais gradual que clareia todo o cabelo sem as linhas marcadas típicas de transições muito abruptas. Mandy Moore começou essa transição em 2021, quando começou a adicionar mechas douradas ao seu cabelo castanho-chocolate. Cinco anos depois, ela provavelmente deu um passo além, optando por um visual um pouco mais intenso, perfeito para o verão.

A tendência "bronzeada pelo sol", versão "luxo discreto".

A aparição de Mandy Moore chega em ótima hora: a tendência "beijada pelo sol" domina os códigos de beleza da primavera-verão de 2026. Consiste em reproduzir o efeito natural que o sol produz nos cabelos após algumas semanas na praia, com reflexos dourados nas áreas mais expostas (pontas, mechas ao redor do rosto).

O que distingue a versão de Mandy Moore é o seu lugar dentro do movimento mais amplo do "luxo discreto" aplicado à beleza. Longe de transformações "ostensivas", essa tendência defende a elegância discreta, onde a qualidade do trabalho prevalece sobre o fator "uau". Em vez de reivindicar uma nova cor, sugere uma luminosidade natural, como se sempre tivesse estado ali.

Com essa técnica de coloração sutil, Mandy Moore confirma que é possível iluminar cabelos castanhos sem transformá-los completamente. Essa abordagem está alinhada com as tendências de beleza atuais, onde a elegância se mede pela sutileza em vez de efeitos dramáticos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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