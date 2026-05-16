A atriz Emilia Clarke reflete sobre o sofrimento que a fez acreditar que "era o fim" de sua vida.

A atriz britânica Emilia Clarke falou com emoção sobre os graves problemas de saúde que enfrentou no auge do sucesso de "Game of Thrones". Ela relatou as duas hemorragias cerebrais que viraram sua vida de cabeça para baixo e quase acabaram com sua carreira.

Um período marcado pelo medo e pela incerteza.

Tendo alcançado a fama graças ao seu papel como Daenerys Targaryen na série de sucesso da HBO, Emilia Clarke enfrentou uma provação pessoal particularmente difícil enquanto sua carreira decolava. Como convidada do podcast How To Fail with Elizabeth Day , a atriz relatou como acreditou por muito tempo que não sobreviveria após sofrer uma segunda hemorragia cerebral.

Ela explicou que esse período afetou profundamente sua relação com a vida e a morte. Segundo seu relato, ela sentiu que havia "escapado" de algo inevitável, a ponto de acreditar que "estava destinada a morrer". Esse pensamento a atormentou diariamente durante sua recuperação.

Uma onda repentina de inquietação se seguiu à primeira temporada de "Game of Thrones".

A primeira hemorragia ocorreu pouco depois do término das filmagens da primeira temporada de "Game of Thrones". Emilia Clarke relatou ter sofrido um colapso grave enquanto se exercitava em uma academia em Londres. Na época, ela enfrentava uma pressão profissional significativa, além de intenso estresse pessoal.

A atriz descreveu uma "dor súbita e extrema", comparável a "um elástico estalando no cérebro". Os sintomas pioraram rapidamente e ela percebeu que algo sério estava acontecendo. Após vários exames médicos, os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral causada por um aneurisma. Apesar da gravidade da situação, Emilia Clarke continuou pensando em seu futuro profissional. Ela estava particularmente preocupada com a possibilidade de os produtores da série a considerarem "muito frágil" para continuar as filmagens.

O desejo de manter seu estado de saúde em segredo

Em suas declarações, Emilia Clarke também explicou que havia falado muito pouco sobre esse episódio com seu círculo profissional. Ela só informou os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, tentando manter certa discrição em relação à sua saúde.

Emilia Clarke admitiu sentir "uma espécie de vergonha" após esse episódio médico, temendo "ser vista de forma diferente em uma indústria onde a pressão é constante". Esse desejo de permanecer em silêncio a levou a continuar trabalhando apesar das dificuldades físicas e psicológicas associadas à sua recuperação. Alguns anos depois, Emilia Clarke revelou publicamente que havia sofrido uma segunda hemorragia cerebral, que exigiu uma nova cirurgia.

Dessa provação a um compromisso pessoal

Após sua recuperação, Emilia Clarke decidiu transformar essa experiência dolorosa em ação concreta. Em 2019, ela lançou uma organização dedicada a apoiar pessoas em reabilitação após uma lesão cerebral. A organização concentra-se em questões como neurorreabilitação e o isolamento vivenciado por pacientes após trauma neurológico. Emilia Clarke espera aumentar a conscientização pública sobre as consequências, muitas vezes invisíveis, das lesões cerebrais e melhorar o atendimento prestado aos sobreviventes.

Há vários anos, Emilia Clarke vem falando com mais liberdade sobre esse período de sua vida. Seus relatos destacam as cicatrizes psicológicas que tais provações podem deixar, mesmo após a recuperação física.

Ao relatar as duas hemorragias cerebrais que sofreu durante as filmagens de "Game of Thrones", Emilia Clarke oferece um testemunho particularmente impactante sobre medo, vulnerabilidade e recuperação. Por trás do sucesso mundial da série, a atriz atravessava um dos períodos mais difíceis de sua vida. Hoje, ela usa sua experiência para conscientizar e apoiar pessoas que enfrentam traumas neurológicos semelhantes.