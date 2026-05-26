A atriz Mindy Kaling responde a comentários sobre seu corpo após ser alvo de críticas.

Anaëlle G.
@mindykaling / Instagram

A atriz, roteirista e produtora americana Mindy Kaling, de ascendência indiana, falou recentemente em uma entrevista à revista Bustle sobre os inúmeros comentários que sua aparência gera nas redes sociais. Constantemente alvo de críticas e escrutínio online, ela ofereceu uma resposta lúcida e serena que levanta questões sobre a relação do público com os corpos das celebridades. Sua declaração destaca a pressão constante exercida sobre as mulheres sob os holofotes.

Uma resposta matizada às críticas

Mindy Kaling optou por uma abordagem ponderada, chegando a reconhecer uma certa compreensão do fenômeno. "Às vezes é desagradável quando um dos seus atores favoritos muda fisicamente. Você tem uma imagem de como ele era quando começou a gostar dele", explicou. Ela acrescentou: "Claro, nunca é um prazer ser alvo de críticas, mas eu realmente entendo, como alguém que consome cultura pop". Essa análise demonstra um raro distanciamento das críticas.

Uma abordagem motivada pela saúde

A atriz fez questão de enfatizar que suas escolhas pessoais derivavam principalmente de preocupações com a saúde. Ela mencionou seu desejo de preservar sua longevidade, especialmente para seus filhos, e de prevenir certas condições de saúde presentes em seu histórico familiar. "Quando eu era mais jovem, pensava na minha aparência por razões estéticas. Hoje, minha motivação está ligada à minha saúde", confidenciou. Esse esclarecimento redireciona a discussão para o seu bem-estar, bem distante dos padrões de beleza externos.

Um recuo diante do olhar alheio.

Mindy Kaling não é estranha a falar abertamente sobre este assunto. Já em 2023, ela admitiu não dar muita atenção aos comentários sobre seu corpo: "Sei que as pessoas estão muito interessadas no meu corpo, e às vezes é um pouco demais, então tento não me preocupar muito com isso." Essa postura de "distância saudável" permite que ela mantenha o equilíbrio diante da atenção, por vezes, excessiva.

Com essa declaração, Mindy Kaling nos lembra da importância de respeitar as escolhas pessoais de cada um e de pôr um fim aos comentários indesejados sobre o corpo alheio. É uma mensagem de bom senso que ressoa muito além do seu próprio caso.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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