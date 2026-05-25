Aos 56 anos, a atriz Catherine Zeta-Jones causou sensação com um deslumbrante vestido vermelho.

Vestida de vermelho e irradiando elegância gótica, a atriz britânica Catherine Zeta-Jones cativou a todos no Cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles. Foi uma de suas aparições mais memoráveis.

Um vestido vermelho criado como uma homenagem a Morticia Addams.

Foi no Cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles, um cenário que não poderia ser mais apropriado, que Catherine Zeta-Jones desfilou no tapete vermelho do evento FYSEE Emmys dedicado à série da Netflix "Wednesday", em 22 de maio de 2026. Para a ocasião, ela escolheu um vestido justo em um vermelho vibrante, desenhado por Magda Butrym, cujo drapeado brincava com pregas assimétricas.

O detalhe mais marcante estava no decote: uma aplicação floral em forma de rosa vermelha, a assinatura da maison. Longe de ser insignificante, essa escolha remetia à sua personagem, Morticia Addams, famosa em particular pela cena do filme "A Família Addams" de 1991, em que corta as pétalas de suas rosas, deixando apenas os caules. Uma referência sutil e calculada que transformou um simples vestido de noite em uma declaração de estilo perfeitamente em sintonia com o universo da série.

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"Método de vestir" levado ao seu mais alto nível.

Além do vestido em si, todo o conjunto revelou um domínio completo do "método de vestir", a tendência de se vestir para o tapete vermelho de uma forma que se relaciona diretamente a um papel ou a um universo específico. A atriz usou um blazer preto oversized, propositalmente casual, sobre os ombros.

Ela completou o visual com scarpins pretos de couro de bico fino e alguns anéis de diamante. Seu cabelo e maquiagem permaneceram decididamente escuros e teatrais: cabelos castanhos ondulados com risca ao meio, lábios em um tom profundo de marrom-avermelhado e olhos esfumados. Cada elemento contribuiu para um visual sedutor e matriarcal, algo entre o chique de Hollywood e o romance gótico.

Uma dupla gótica ao lado de Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones não foi a única a brilhar. Ela estava acompanhada da atriz americana Jenna Ortega, que interpreta a protagonista na série da Netflix "Wednesday" e, portanto, dá vida à sua filha na tela. Ortega também optou por uma elegância gótica, escolhendo um terno cinza com detalhe de gola de renda estilo corset.

As duas atrizes posaram juntas, levando a forte ligação entre suas personagens para a vida real. O evento, organizado antes da temporada do Emmy, também reuniu grande parte da equipe criativa da série, incluindo o diretor Tim Burton e os produtores Alfred Gough e Miles Millar.

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Uma veia gótica que permanecera adormecida por muito tempo.

Não é por acaso que Catherine Zeta-Jones incorpora esses códigos com tanta naturalidade. Em entrevista à Vogue britânica , a atriz revelou que sua adolescência não lhe permitiu espaço para explorar esse universo: envolvida com o trabalho desde muito jovem, ela acredita que, sem isso, provavelmente teria abraçado completamente a estética gótica.

Ela também revelou que seu guarda-roupa sempre foi predominantemente preto e que esse seu lado permaneceu oculto por muitos anos antes de finalmente encontrar expressão. O papel de Morticia, portanto, oferece a ela uma plataforma ideal para dar rédea solta a uma sensibilidade que permaneceu em segundo plano por muito tempo, e fica mais fácil entender por que ela a abraça com tanta naturalidade.

A contagem regressiva para uma nova temporada.

Essa aparição acontece em meio a um período agitado para a série da Netflix, cuja terceira temporada está sendo filmada atualmente. Embalada pelo seu considerável sucesso, "Wednesday" continua atraindo novos rostos, como a atriz e produtora americana Winona Ryder, cuja entrada para o elenco foi anunciada. É seguro dizer que as aparições de Catherine Zeta-Jones no tapete vermelho, já bastante aguardadas, provavelmente aumentarão nos próximos meses.

Com este vestido vermelho e seus detalhes góticos perfeitamente orquestrados, Catherine Zeta-Jones provou mais uma vez que elegância e personagens fictícios podem se complementar de forma brilhante. Ela demonstra que o estilo prospera tanto na ousadia quanto na autenticidade — e que "Morticia" continuará a fascinar.