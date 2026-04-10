"Incrivelmente linda": esta modelo americana realça sua silhueta em um vestido jeans.

A modelo, influenciadora e personalidade da televisão americana Olandria Carthen chamou a atenção no Fashion Trust US Awards de 2026, em Los Angeles. Tendo alcançado a fama no reality show "Love Island USA", ela desfilou no tapete rosa com um look que reinventou uma das peças mais populares da moda: o jeans.

Um vestido jeans que reinventa as calças rasgadas.

Para este evento, Olandria Carthen usou um vestido jeans. Confeccionado em jeans de lavagem clara, o vestido longo e ajustado delineava suas curvas. O vestido se destacava pelo design desconstruído, inspirado em calças jeans rasgadas. Recortes e detalhes de franjas na barra adicionavam um toque contemporâneo e experimental.

O detalhe mais marcante era o decote escultural e assimétrico, criado a partir de um cós de jeans reposicionado e colocado verticalmente, resultando em uma estrutura arquitetônica original. O cetim preto contrastava com a textura crua do jeans. Esse tecido também formava um amplo laço nas costas, que se estendia em uma elegante cauda, acentuando a dimensão de alta-costura da peça.

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Um estilo minimalista para realçar a silhueta.

Olandria Carthen completou seu look com acessórios discretos, porém marcantes. Uma gargantilha preta, que lembrava um cinto, realçou seu pescoço, enquanto anéis statement e brincos de diamante adicionaram um toque de brilho. Seus scarpins pretos de bico fino e a manicure combinando reforçaram a harmonia visual do conjunto.

O contraste entre o denim texturizado e os elementos em cetim preto criou um equilíbrio entre a inspiração streetwear e a sofisticação. Para a sua beleza, Olandria Carthen optou por um corte pixie com microfranja, combinado com uma maquiagem que destacava um olho esfumado sutil e lábios naturais.

A ascensão de uma nova figura da moda

A presença de Olandria Carthen no Fashion Trust US Awards ilustra o surgimento de novos rostos influentes na moda contemporânea. Sua escolha de um vestido que combina jeans desconstruído com elementos de alta-costura reflete uma tendência atual: a fusão entre peças do dia a dia e peças de destaque. Nas redes sociais, o look recebeu inúmeras reações entusiasmadas. Muitos usuários elogiaram a elegância da modelo, deixando comentários como "Incrivelmente linda" e "Maravilhosa".

Com este vestido jeans, Olandria Carthen apresentou uma visão original da moda contemporânea. Esta peça demonstra que até os materiais mais comuns podem ser transformados em criações espetaculares, confirmando a importância da criatividade na evolução das tendências.