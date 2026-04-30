Cameron Diaz transforma um simples suéter branco leve em um look ultrachique.

Fabienne Ba.
@danixmichelle / Instagram

Durante um evento de imprensa da Apple TV em Santa Monica, em 3 de fevereiro de 2026, Cameron Diaz provou mais uma vez que os looks mais eficazes costumam ser os mais simples.

Um suéter leve e delicadamente vazado, a peça central do look.

Para o evento de imprensa da Apple TV no Barker Hangar em Santa Monica, Cameron Diaz chegou com um look Toteme da cabeça aos pés: uma blusa branca de mangas compridas e gola redonda por dentro de uma saia midi marfim de corte justo. Com styling de Dani Michelle, ela usou um suéter branco leve, delicadamente vazado, com modelagem solta e mangas dobradas. Essa sutil transparência ecoava a leveza e a delicadeza das pétalas da saia, criando uma harmonia visual entre as duas peças.

A saia de penas: o detalhe inesperado

Na altura dos joelhos, uma fileira de pétalas tridimensionais costuradas em franjas adornava a barra da saia. A saia Toteme, da coleção "Resort 2026", decorada com esses detalhes delicados que lembravam penas, introduziu uma leveza e um toque de fantasia raramente vistos no guarda-roupa de Cameron Diaz. Foi justamente esse contraste — o rigor do suéter branco delicadamente vazado em contraposição ao romantismo da saia — que tornou o look tão marcante.

Acessórios minimalistas para não amassar nada.

Cameron Diaz completou o look com sapatos peep-toe cor marfim e um relógio dourado fino e discreto, evitando joias que competissem com o visual para manter a simplicidade. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo com risca lateral, deixando o rosto completamente livre. A maquiagem, minimalista e luminosa, destacava a pele fresca, cílios sutilmente definidos, um toque de blush natural e um batom nude com leve brilho. O resultado final foi uma elegância moderna, sofisticada e sem esforço.

Em suma, este look ilustra uma regra de estilo simples, porém eficaz: combinar uma peça marcante (uma saia de pétalas) com uma peça básica e casual (um suéter branco leve). Cameron Diaz não precisou de mais nada para criar um dos looks mais comentados da temporada de moda.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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