Cameron Diaz transforma um simples suéter branco leve em um look ultrachique.

Durante um evento de imprensa da Apple TV em Santa Monica, em 3 de fevereiro de 2026, Cameron Diaz provou mais uma vez que os looks mais eficazes costumam ser os mais simples.

Um suéter leve e delicadamente vazado, a peça central do look.

Para o evento de imprensa da Apple TV no Barker Hangar em Santa Monica, Cameron Diaz chegou com um look Toteme da cabeça aos pés: uma blusa branca de mangas compridas e gola redonda por dentro de uma saia midi marfim de corte justo. Com styling de Dani Michelle, ela usou um suéter branco leve, delicadamente vazado, com modelagem solta e mangas dobradas. Essa sutil transparência ecoava a leveza e a delicadeza das pétalas da saia, criando uma harmonia visual entre as duas peças.

A saia de penas: o detalhe inesperado

Na altura dos joelhos, uma fileira de pétalas tridimensionais costuradas em franjas adornava a barra da saia. A saia Toteme, da coleção "Resort 2026", decorada com esses detalhes delicados que lembravam penas, introduziu uma leveza e um toque de fantasia raramente vistos no guarda-roupa de Cameron Diaz. Foi justamente esse contraste — o rigor do suéter branco delicadamente vazado em contraposição ao romantismo da saia — que tornou o look tão marcante.

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Acessórios minimalistas para não amassar nada.

Cameron Diaz completou o look com sapatos peep-toe cor marfim e um relógio dourado fino e discreto, evitando joias que competissem com o visual para manter a simplicidade. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo com risca lateral, deixando o rosto completamente livre. A maquiagem, minimalista e luminosa, destacava a pele fresca, cílios sutilmente definidos, um toque de blush natural e um batom nude com leve brilho. O resultado final foi uma elegância moderna, sofisticada e sem esforço.

Em suma, este look ilustra uma regra de estilo simples, porém eficaz: combinar uma peça marcante (uma saia de pétalas) com uma peça básica e casual (um suéter branco leve). Cameron Diaz não precisou de mais nada para criar um dos looks mais comentados da temporada de moda.