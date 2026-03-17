Com um vestido escultural, Nicole Kidman fez uma aparição marcante.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição deslumbrante no tapete vermelho do Oscar 2026 com um vestido escultural da Chanel que imediatamente chamou a atenção.

Uma criação sob medida, etérea e histórica.

Nicole Kidman usou um vestido feito sob medida por Matthieu Blazy. Este vestido de seda rosa-claro, adornado com delicadas penas, apresentava um corpete tomara que caia bordado com cristais e lantejoulas pretas, que se abria em uma saia fluida e etérea. Nicole Kidman completou o conjunto com joias finas: relógios, anéis de diamante e pérolas discretas que acentuaram seu visual sem sobrecarregá-lo.

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Um momento simbólico para "Moulin Rouge"

Ao lado de Ewan McGregor, Nicole Kidman apresentou um prêmio para celebrar o 25º aniversário do filme "Moulin Rouge" (2001), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar naquele ano. Ela personificou a elegância atemporal. Sua figura escultural, ao mesmo tempo estruturada e etérea, evocava uma heroína de conto de fadas moderna, com penas que davam a ilusão de leveza e leveza.

Um australiano entre as estrelas

Embora não tenha sido indicada este ano, Nicole Kidman esteve onipresente, interagindo com outros australianos: a atriz Rose Byrne (indicada a Melhor Atriz por "If I Had Legs I'd Kick You") e o ator Jacob Elordi (ator coadjuvante em "Frankenstein", de Guillermo del Toro). Representante fiel da Chanel em eventos recentes, ela desfila para as coleções prêt-à-porter e Métiers d'Art desde a primavera de 2026, confirmando uma parceria duradoura.

Este vestido escultural rosa-claro com detalhes em plumas posiciona Nicole Kidman como uma das rainhas indiscutíveis do tapete vermelho do Oscar 2026. Uma visão de elegância poderosa e etérea que reafirma seu status como um ícone fashion "imortal".