Shakira causou sensação com um body de lantejoulas durante seu show.

Fabienne Ba.
@shakira / Instagram

A cantora e compositora colombiana Shakira incendiou seus fãs em Los Angeles ao subir ao palco com um deslumbrante body rosa iridescente durante uma série de shows aclamados pela crítica.

Uma série de fotos compartilhadas após seus shows na Califórnia.

Um dia após dois shows excepcionais em Los Angeles, Shakira compartilhou uma série de fotos de bastidores e do palco em sua conta do Instagram. Visivelmente emocionada, ela acompanhou a publicação com uma mensagem à altura da ocasião: "Los Angeles, que duas noites incríveis!!! Que público! Cantando e dançando do começo ao fim!!!" Uma legenda entusiasmada que reflete a energia contagiante de seus shows. A publicação imediatamente gerou uma onda de reações de admiração, com seus fãs elogiando sua performance e beleza.

Um body rosa brilhante e iridescente

O ponto alto dessa apresentação foi, sem dúvida, seu figurino de palco. Shakira usava um body rosa justo com detalhes iridescentes que captavam a luz a cada movimento. A peça realçava sua silhueta, e o rosa vibrante provou ser uma escolha poderosa para o palco, em perfeita sintonia com a energia de seus shows.

O detalhe que realmente distingue este body é a presença de vários recortes na altura das costelas. Essas aberturas, localizadas em ambos os lados da cintura, adicionam dinamismo à silhueta. Esse detalhe de recorte, que se tornou uma assinatura dos figurinos de palco contemporâneos, ilustra perfeitamente a linguagem estilística das maiores estrelas pop da atualidade. Um detalhe de alta costura que transforma um body clássico em uma verdadeira peça de destaque.

Meias arrastão e botas de cano curto combinando.

Para complementar o body iridescente, Shakira escolheu uma meia-calça arrastão preta, que adicionou um toque rock 'n' roll. Nos pés, ela usou botas de cano curto em um tom de rosa que combinava com o body, prolongando o look monocromático. Essa coerência estilística cuidadosamente planejada demonstra, mais uma vez, a precisão de sua direção artística.

Uma guitarra rosa, uma extensão do look.

Talvez o detalhe mais marcante dessa apresentação tenha sido a presença de uma guitarra rosa, tocada por Shakira no palco. O instrumento, perfeitamente coordenado com a cor de seu body, tornou-se um verdadeiro acessório por si só, estendendo o visual completo até o instrumento musical.

Além da guitarra, Shakira também exibiu suas habilidades na bateria, provando mais uma vez sua versatilidade como artista. Ela misturou com perfeição vocais, coreografia e performances instrumentais em uma apresentação de alta energia que consolidou seu status como uma verdadeira fera dos palcos. Essa performance serviu como um lembrete do porquê ela continua sendo uma das artistas pop mais respeitadas na indústria musical internacional, quase trinta anos após seus primeiros sucessos.

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Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Um look de beleza perfeito para o palco.

Para seus dois shows, Shakira optou por um visual de beleza impecável, perfeito para o palco. Sua maquiagem focou em um olhar particularmente definido, realçando seus característicos olhos escuros, bochechas rosadas que complementavam a cor de sua roupa e um batom rosa vibrante. Quanto aos cabelos, suas longas ondas castanhas foram deixadas soltas, caindo sobre os ombros em um estilo propositalmente despojado. Um visual sofisticado e perfeitamente adequado às exigências da performance, resistindo aos rigores da dança sem perder o brilho.

Com seu body rosa iridescente, meia-calça arrastão e guitarra combinando, Shakira fez uma de suas apresentações mais memoráveis do ano. Foi uma demonstração de que ícones pop não apenas "duram": eles elevam o nível cada vez mais, show após show.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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