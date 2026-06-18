Ao lado de Shakira, Sofia Vergara optou por uma regata colombiana e causou sensação.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofia Vergara não hesitou em mostrar suas raízes. Recentemente, ela causou sensação ao lado da amiga Shakira em um show em Los Angeles, usando uma roupa que exibia com orgulho o nome de seu país natal.

Uma participação memorável no show da Shakira.

Sofia Vergara marcou presença em um show da Shakira em Los Angeles. Ela foi prestigiar sua amiga de longa data, a cantora de "Hips Don't Lie", em uma noite repleta de emoção. Ambas colombianas, as duas artistas têm uma amizade de longa data e costumam aparecer juntas em público. Para a ocasião, Sofia Vergara compartilhou uma foto com Shakira em sua conta do Instagram, além de um vídeo dela dançando aos pés das grades, em meio à atmosfera festiva.

Uma regata amarela nas cores da Colômbia.

Quanto ao seu look, Sofia Vergara usou uma regata justa em um amarelo vibrante e brilhante, realçada por alças finas em um tom escuro contrastante. A borda do decote direito também ecoava essa tonalidade escura, criando uma harmonia agradável. O elemento mais marcante era a palavra "COLÔMBIA" estampada em letras legíveis no centro da regata, acompanhada pelo nome "GAVI 10" do lado esquerdo — uma referência direta ao jogador de futebol espanhol de ascendência colombiana. Uma verdadeira declaração de amor por seu país de origem.

Para complementar a regata, Sofia Vergara optou por um clássico do guarda-roupa: jeans azul-claro de corte ligeiramente folgado e cintura média. Uma abordagem minimalista e eficaz que demonstra, mais uma vez, o domínio estilístico de Sofia Vergara: uma fórmula simples que sempre acerta em cheio.

Um look de beleza simples e elegante.

No quesito beleza, Sofia Vergara manteve-se fiel ao seu estilo habitual. Seus longos cabelos castanhos, sua marca registrada, estavam perfeitamente lisos, emoldurando o rosto e realçando a simplicidade do corte. A maquiagem apresentava uma pele bronzeada e luminosa, com um sutil esfumado nos olhos em tons escuros e um elegante batom cor malva. Essa maquiagem equilibrou o ar festivo do look com um toque de sofisticação.

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Uma longa amizade entre Sofia Vergara e Shakira

Essa aparição amigável é uma lembrança da longa amizade entre Sofia Vergara e Shakira. Ambas originárias da costa caribenha colombiana e tendo se tornado ícones internacionais em suas respectivas áreas – uma na música e a outra no cinema e na televisão – as duas mulheres personificam um verdadeiro motivo de orgulho nacional.

Suas aparições públicas juntos, embora raras, são sempre recebidas com entusiasmo pelos fãs, que apreciam a autenticidade do vínculo entre eles. Essa presença nos bastidores e no centro dos shows demonstra uma amizade genuína, muito distante das meras "convenções de Hollywood".

Uma publicação que está incendiando o Instagram.

Como em todas as aparições de Sofia Vergara, a publicação gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas no Instagram. Seus seguidores elogiaram a energia contagiante do vídeo, a sinceridade da homenagem à Colômbia e a evidente sintonia com Shakira. O formato escolhido — uma mistura de fotos e vídeos em meio à multidão — também confere à publicação um ar mais espontâneo, bem diferente das aparições altamente produzidas que Sofia Vergara costuma fazer. Essa abordagem aproxima a atriz de seu público.

Vestindo uma regata amarela nas cores da Colômbia, jeans claros e um sorriso cativante ao lado de Shakira, Sofia Vergara protagonizou uma de suas aparições mais emocionantes. Além do estilo, o que Sofia Vergara demonstrou foi uma profunda conexão com suas raízes, homenageando seu país natal em uma noite dedicada à cultura colombiana.