"Chega!": A rapper Ice Spice ousa usar um look que está causando polêmica na internet.

A rapper americana Ice Spice comemorou seu aniversário de uma maneira única: com um look de noite impactante que gerou milhares de reações em poucas horas. Fiel à sua imagem e senso de estilo, ela mais uma vez atraiu a atenção nas redes sociais, onde suas escolhas de roupa e apresentação foram amplamente comentadas por fãs e pela mídia.

"Eu sou o bolo de aniversário": uma lenda que dá o tom da história.

A rapper Ice Spice publicou uma série de fotos em carrossel no Instagram com a legenda simples "eu sou o bolo de aniversário" — uma referência ao seu próprio aniversário, mas, mais importante, uma forma de definir o tom do seu visual. As fotos, tiradas em um ambiente aconchegante de boate com iluminação baixa, cercada por amigos, exalam uma vibe de festa do começo ao fim.

Um look ultracurto em tons de champanhe e rosa claro.

Para a ocasião, Ice Spice usou um top justo cor champanhe-dourado, combinado com um microshorts rosa pastel e saltos dourados. Seus longos cabelos ruivos cacheados caíam em ondas até a barra do short, e uma maquiagem rosada completou o visual em tons suaves e dourados.

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Uma estética noturna que está causando controvérsia.

A publicação gerou rapidamente uma onda de reações. "Ela é perfeita", "Ice é tão linda" — responderam os fãs com entusiasmo. No entanto, seu look também suscitou comentários mais diversos, com alguns julgando a roupa "curta demais" e "reveladora demais". É importante lembrar que a forma como uma mulher escolhe se vestir é um direito inteiramente dela: se uma roupa é considerada curta ou não é uma questão de opinião pessoal e não deveria ser tema de debates sobre o corpo ou a aparência das mulheres, sejam elas famosas ou não.

Shorts curtíssimos, saltos dourados e uma legenda bem escolhida — Ice Spice não precisa de tapete vermelho para causar impacto. A cada postagem, ela nos lembra que sua imagem é tão cuidadosamente construída quanto sua música.