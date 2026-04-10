Aos 58 anos, Pamela Anderson surpreende com uma escova volumosa que gera debate.

Na cerimônia de premiação Fashion Trust US Awards de 2026, em Los Angeles, Pamela Anderson chamou a atenção com uma "transformação" capilar. Conhecida por suas ondas românticas características, a atriz de "Corra que a Polícia Vem Aí!" optou desta vez por um penteado volumoso com inspiração retrô, confirmando sua inclinação por reinvenções estilísticas.

Uma escova retrô inspirada nos anos 70.

Pamela Anderson está constantemente experimentando com sua imagem, alternando cortes, cores e texturas a cada aparição pública. Este novo visual faz parte de uma série de transformações capilares recentes, refletindo sua abordagem livre e assertiva em relação à beleza. Para o evento, Pamela Anderson exibiu uma escova estruturada com volume acentuado e mechas em camadas. O penteado foi marcado pela franja cortina, um detalhe icônico dos anos 70, evocando a estética retrô frequentemente associada à atriz Goldie Hawn.

Este penteado contrasta com os cachos suaves que Pamela Anderson exibiu recentemente, incluindo um bob ondulado e romântico. O cabelo volumoso foi combinado com um vestido camisa estruturado na cor malva, adornado com detalhes florais prateados. Quanto à maquiagem, Pamela Anderson manteve-se fiel à sua estética natural, com uma pele luminosa e um toque de rosa nos lábios.

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Uma evolução capilar exibida com orgulho

Nos últimos meses, Pamela Anderson tem experimentado bastante com o cabelo. Ela explorou diferentes comprimentos, de um corte repicado a um mullet repaginado, além de variações de cor, do loiro ao ruivo, incluindo uma mecha rosa. Sempre em busca de reinvenção, ela também brinca com as texturas, alternando entre estilos lisos e looks mais naturais, quase despenteados. Essa ousadia estilística reflete um claro desejo de reinventar sua imagem, mantendo-se fiel à sua icônica persona dos anos 90.

Um look que divide opiniões nas redes sociais.

Como costuma acontecer quando uma celebridade adota um estilo inesperado, o novo penteado de Pamela Anderson infelizmente gerou diversas reações online. Alguns internautas expressaram sua preferência pelos cachos característicos da atriz, escrevendo, por exemplo: "Prefiro cacheado". Outros comentários, ao contrário, elogiaram a mudança, acreditando que o visual traz um toque de modernidade: "Adorei, está fresco". Alguns usuários se mostraram mais céticos em relação à técnica de estilização, declarando: "Não parece uma escova".

Além dessas opiniões, é importante lembrar que a aparência de uma pessoa — seja o penteado ou o corpo — não deve ser alvo de julgamentos constantes. Se é agradável ou não, no fim das contas, pouco importa: essa escolha de penteado pertence, antes de tudo, à própria Pamela Anderson e reflete sua liberdade de se reinventar como bem entender.

Com este penteado volumoso inspirado nos anos 70, Pamela Anderson confirma seu desejo de explorar novas facetas de sua imagem. Essa transformação capilar demonstra, mais uma vez, a influência duradoura da atriz nas tendências de beleza e seu compromisso com uma abordagem descontraída e livre em relação ao estilo.