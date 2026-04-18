As botas douradas da cantora Sabrina Carpenter certamente não passam despercebidas.

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

No Coachella 2026 (10 a 19 de abril), Sabrina Carpenter exibiu um estilo retrô, com silhuetas coloridas e acessórios ousados. As botas douradas que ela usou se provaram o elemento mais marcante de seus looks, atraindo imediatamente a atenção da imprensa e de seus fãs nas redes sociais.

Um visual bem retrô, baseado em um par de botas.

Para uma de suas aparições no Instagram , Sabrina escolheu um look inspirado nos anos 70, com shorts curtos, uma blusa amarelo-clara adornada com pérolas e, principalmente, um par de botas douradas que acentuam perfeitamente o ar vintage do visual. As botas criam um contraste marcante com a suavidade do tecido e a delicadeza da blusa.

Além desse look, Sabrina também já foi vista com outros visuais retrô, como minivestidos de tricô, chapéus estilo anos 60 e penteados elaborados. Mais uma vez, as botas, às vezes um pouco mais discretas, reapareceram como elemento estruturante, dando às suas silhuetas um ar de estrela da música ou de pin-up moderna.

Uma tendência retrô destacada pelas redes sociais

Fãs e a imprensa especializada em moda logo elogiaram o retorno da bota dourada, há muito associada às décadas de 60 e 70, e como Sabrina Carpenter conseguiu reintroduzi-la no mundo contemporâneo dos festivais e da cena pop internacional. Fotos do Coachella, onde ela passeava entre os estandes, incluindo o de sua própria instalação "Sabrina's Pit Stop", e nos bastidores, mostraram como a bota dourada unificava seus diversos looks, ao mesmo tempo que se estabelecia como um detalhe instantaneamente reconhecível que complementava perfeitamente sua imagem de princesa pop estilosa.

Em resumo, para Sabrina Carpenter, essas botas douradas não são apenas "uma declaração estética marcante": elas incorporam uma mistura de "fantasia hollywoodiana" e autoconfiança. Com seu toque retrô, ar de teatro musical e referências a ícones pop, elas se tornam um objeto simbólico em sua maneira de combinar nostalgia e modernidade, onde a moda se torna uma linguagem por si só, tão poderosa quanto a música que ela canta.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
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