Gigi Hadid opta por um look de praia vintage de bolinhas e causa sensação.

Para encerrar maio em grande estilo, a modelo americana Gigi Hadid se presenteou com uma tarde na piscina com amigos . Ela usava um biquíni rosa claro com bolinhas vermelhas, exalando charme vintage, e as imagens rapidamente incendiaram as redes sociais e a imprensa de celebridades.

Uma tarde com tema retrô à beira da piscina

No dia 31 de maio, Gigi Hadid aproveitou o sol à beira da piscina com sua irmã Bella e os amigos Leah McCarthy e Patrick Dooley. O clima era descontraído e informal: aquarelas, pincéis e paletas estavam espalhados pela grama, junto com bandejas de melancia fresca, doces e palitos de legumes com homus. A foto, compartilhada por Patrick Dooley em seu Instagram Stories, foi imediatamente notada e amplamente compartilhada. O grupo posou em frente a uma janela panorâmica.

Um conjunto de duas peças rosa com bolinhas, uma peça essencial para o verão.

O look de Gigi Hadid abraça completamente a simplicidade chique. Um top triangular rosa claro, preso com tiras finas na nuca e nas costas, e meias combinando com tiras longas que descem até os quadris. Todo o visual é salpicado com bolinhas vermelhas que remetem à grande tradição pin-up.

Para completar o look, Gigi Hadid escolheu o acessório indispensável da estação: um boné de beisebol de Barbados. Ela adicionou vários colares de pedras preciosas em camadas e calças brancas com cordão, usadas na altura dos quadris para não desviar a atenção da peça principal.

Bella, verde sálvia e cintura alta

Ao lado da irmã, a modelo americana Bella Hadid optou por um look diferente: um biquíni verde-sálvia de duas peças com alças finas, top franzido e calcinha de cintura alta. Um boné vermelho vibrante para se proteger do sol completou o visual. Os outros dois convidados também entraram na brincadeira: Leah McCarthy com um boné azul-marinho dos Knicks, calcinha de biquíni preta e top com estampa animal; e Patrick Dooley de sunga preta, tirando as selfies em grupo.

O verão de 2026 das irmãs Hadid está a ganhar forma.

Para as irmãs Hadid, o verão parece ter começado de vez. Em abril, Gigi já havia postado várias fotos usando um biquíni amarelo de alças finas, por ocasião do aniversário de 31 anos de sua amiga Leah McCarthy, durante uma viagem tropical.

Bella, por sua vez, presenteou-se com uma viagem a Saint-Tropez nas últimas semanas, a bordo de um superiate, fazendo diversas aparições em maiôs e biquínis metálicos ou de bolinhas marrons. Juntas, elas estão moldando os contornos de um verão de 2026 caracterizado por estilo retrô, naturalidade e descontração — essa palavra em inglês de difícil tradução que encapsula perfeitamente a filosofia da moda atual.

Em apenas algumas fotos, Gigi Hadid criou o que pode muito bem ser um dos looks de praia mais copiados das próximas semanas. Com suas bolinhas vermelhas, corte de cabelo triangular e boné de praia, seu look reúne todos os elementos: nostalgia pin-up, simplicidade chique e estilo descomplicado. É a receita para um clássico vintage que nunca sai de moda — e que Gigi Hadid, mais uma vez, trouxe para os dias atuais.