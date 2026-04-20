"Na menopausa, somos deixadas de lado": a atriz Amanda Peet, de 54 anos, compartilha sua experiência.

A atriz americana Amanda Peet dá voz a uma realidade compartilhada por muitas mulheres: na menopausa, elas se tornam "menos desejáveis" e "menos visíveis" em histórias, no trabalho e até mesmo na tela. Na série "Your Friends & Neighbors", ela personifica essa experiência interpretando Mel Cooper, uma terapeuta que está passando pela perimenopausa.

Um papel "catártico" na série "True Neighbors, False Friends"

Na série, Amanda Peet interpreta Mel, uma mulher de cinquenta anos que não é reduzida a um mero "acessório sentimental" ou relegada ao papel de "mãe útil". As cenas da perimenopausa são abordadas com franqueza, incluindo ondas de calor, alterações de humor, distúrbios do sono e desejos persistentes. A atriz explica em diversas entrevistas que interpretar essa personagem foi "catártico" para ela: ela própria está passando pela menopausa e acredita ser importante que essa fase não seja tratada como um fim ou uma vergonha.

As cenas da menopausa em "Your Friends & Neighbors" são engraçadas, sem filtros e, às vezes, muito realistas, o que explica por que elas ressoam com o público feminino, muitas vezes negligenciado nas narrativas sobre a meia-idade. Ao optar por abordar ondas de calor, irritabilidade e as mudanças nas relações familiares, a série dá a essa fase da vida o lugar que lhe cabe. Amanda Peet, assim, torna-se uma voz para uma idade frequentemente silenciada, que não quer mais ser deixada de lado.

"As mulheres são marginalizadas na menopausa"

Em entrevista à revista People , Amanda Peet discutiu o lugar das mulheres mais velhas no entretenimento e na sociedade. Ela afirmou que, por muito tempo, as mulheres acima de certa idade foram consideradas "invisíveis, assexuadas, marginalizadas", como se, após a menopausa, o resto de suas vidas se resumisse a esperar nos bastidores. Para ela, é essencial que personagens como Mel, em "Your Friends & Neighbors", mostrem que a idade não significa esquecimento: uma mulher pode estar cansada, sofrer com flutuações hormonais e ainda assim permanecer ativa.

Uma luta contra a "dismorfia relacionada à idade"

Amanda Peet também fala sobre "dismorfia relacionada à idade": a ideia de que a pessoa permanece mentalmente presa aos trinta e poucos anos, frequentemente aos 27, e luta para aceitar que o corpo já passou dos cinquenta, com menopausa, rugas, cabelos grisalhos e questões de identidade. Ela destaca essa discrepância entre o corpo real e a imagem interna, que alimenta a sensação de estar "fora de sintonia" com o que a sociedade espera de uma mulher dita "madura".

Uma mensagem de visibilidade e dignidade.

Por meio de sua atuação e de suas declarações públicas, Amanda Peet defende uma maior visibilidade para as mulheres na menopausa, tanto no cinema quanto na vida cotidiana. Ela enfatiza que atuar na tela não é suficiente: é essencial também permitir que essas mulheres permaneçam no centro das histórias, dos projetos e dos processos de tomada de decisão, sem relegá-las a um papel secundário "após" sua "juventude".

Seu depoimento ecoa o de outras atrizes como Demi Moore ou Halle Berry, que denunciam a forma como as mulheres são descartadas assim que ultrapassam um certo padrão de beleza.

Ao dar voz a mulheres como Amanda Peet e ao retratar personagens que vivenciam a realidade da menopausa, a série "Your Friends & Neighbors" ajuda a mudar percepções. Longe de ser um fim, esse período é visto como uma transformação, com seus desafios, mas também com sua riqueza e complexidade. Ao romper o silêncio e os estereótipos, Amanda Peet nos lembra que mulheres com mais de 50 anos não devem desaparecer nem se conformar à invisibilidade imposta.