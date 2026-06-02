Aos 37 anos, a modelo Candice Swanepoel causou sensação com um vestido preto minimalista.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

A modelo sul-africana Candice Swanepoel compartilhou uma série de fotos no Instagram onde aparece com um vestido preto minimalista, uma publicação que encantou muitos fãs na rede social.

Um vestido com recortes

Nas fotos, Candice Swanepoel veste um vestido preto justo com um decote profundo. Para complementar o look, ela optou por uma elegância discreta: alguns anéis e pulseiras douradas. Seus cabelos loiros volumosos criam um contraste marcante com o tom mais escuro do visual. Nos comentários, seus seguidores foram à loucura. "Isso aí, Candice!" , "Magnífica!" , "Um arraso!" : as reações inundaram o carrossel de curtidas.

Uma publicação que serve à sua marca.

Candice Swanepoel compartilhou este ensaio fotográfico para promover sua própria marca, Tropic of C, que fundou em 2018. Originalmente especializada em moda praia ecologicamente responsável, a marca diversificou-se gradualmente para o prêt-à-porter, com uma assinatura reconhecível: peças minimalistas e ajustadas, e uma abordagem resolutamente incorporada por sua fundadora, Candice Swanepoel.

Com este elegante vestido preto, Candice Swanepoel confirma o que distingue seu estilo há quase duas décadas: uma rara capacidade de fazer da simplicidade um verdadeiro manifesto de sofisticação.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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