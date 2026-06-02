Heidi Klum ilumina a praia com um look bronzeado.

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

Apenas alguns dias após suas inúmeras aparições de destaque na Croisette, Heidi Klum voltou à praia. A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana publicou um vídeo em que aparece posando com um biquíni bronze iridescente.

Um acabamento bronze iridescente que capta a luz.

Em sua conta do Instagram, Heidi Klum compartilhou um vídeo e uma série de fotos tiradas em uma praia de areia branca. Ela veste um biquíni de duas peças em um tom bronze derretido, sutilmente salpicado com lantejoulas iridescentes que captam a luz. A peça minimalista, com suas alças finas e decote profundo, fica ainda mais impactante contra o fundo do oceano azul profundo.

Em frente à câmera, Heidi Klum brinca com a luz, gira, se detém casualmente em um tronco de árvore à deriva e explora cada ângulo do cômodo. Isso encantou seus seguidores, que rapidamente inundaram a publicação com comentários.

Uma campanha da Calzedonia

Embora a imagem pareça uma foto de férias, na verdade é uma campanha publicitária. Heidi Klum foi escolhida mais uma vez para representar a coleção de moda praia da Calzedonia, a marca italiana com a qual colabora há vários anos.

No mesmo carrossel, a modelo aparece com outros dois looks de verão: um conjunto de duas peças laranja queimado com amarração no pescoço e outro verde-anis com decote em V profundo, adornado com um detalhe metálico prateado. Cabelo loiro ondulado e macio com risca ao meio, pele dourada, beleza natural: o look característico de Heidi Klum, em toda a sua simplicidade estudada.

Além disso, há outra foto em que ela posa com um biquíni de estampa de zebra e costas nuas. Esse toque de extravagância quebra o visual monocromático das outras peças e consolida esta campanha como uma das mais aguardadas da temporada.

Do tapete vermelho de Cannes à areia branca.

Essa pausa à beira-mar acontece poucos dias depois das aparições muito comentadas de Heidi Klum na Croisette. No Festival de Cannes de 2026, ela de fato exibiu uma série de vestidos espetaculares. Para a cerimônia de abertura, em 12 de maio, escolheu um vestido Elie Saab cor de pêssego com um decote profundo e drapeado, adornado com uma flor rosa ao centro. Depois, em 18 de maio, na exibição do filme "Fiorde", apareceu com um vestido cor da pele com espartilho coberto de renda Alençon bordada a ouro, criando uma silhueta de sereia.

De rendas douradas com precisão milimétrica à areia quente, Heidi Klum confirma seu talento para transitar com perfeição de um mundo para outro.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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