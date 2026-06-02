Aos 44 anos, Serena Williams anuncia seu grande retorno ao tênis.

Léa Michel
@serenawilliams / X

Este é um dos maiores anúncios esportivos do ano. Aos 44 anos, Serena Williams confirmou seu tão aguardado retorno às competições, quase quatro anos depois de se aposentar das quadras no Aberto dos Estados Unidos de 2022. A lenda americana, que compartilhou a notícia em um vídeo publicado na rede social X, estará de volta no início de junho de 2026. A WTA comemorou a notícia, celebrando o retorno de uma das maiores tenistas da história.

Um retorno ao Queen's Club, em duplas.

Serena Williams retornará às quadras no HSBC Championships, um torneio WTA 500 disputado na grama do Queen's Club, em Londres, de 8 a 14 de junho de 2026. Convidada por meio de um wild card, a americana competirá na chave de duplas. Segundo o Yahoo Sports, ela jogará em parceria com a jovem canadense Victoria Mboko, embora a organização ainda não tenha anunciado oficialmente sua parceira. "O Queen's Club é o lugar perfeito para começar este novo capítulo", disse Serena Williams, relembrando sua predileção pela grama, superfície onde viveu alguns dos maiores momentos de sua carreira.

Uma lenda do tênis

Ex-número um do mundo por 319 semanas, Serena Williams ostenta 73 títulos de simples, incluindo 23 títulos de Grand Slam, um recorde para mulheres na Era Aberta. Somando seus títulos de duplas e duplas mistas, ela possui um total de 39 títulos de Grand Slam. Quatro vezes medalhista de ouro olímpica, Serena Williams continua sendo a única jogadora a ter conquistado o Golden Slam tanto em simples quanto em duplas. Ela também permanece como a atleta feminina mais bem paga da história.

Um retorno a Wimbledon está nos planos.

Este retorno não é mera coincidência em termos de timing. O torneio do Queen's Club serve tradicionalmente como preparação para Wimbledon, que começa algumas semanas depois. E é precisamente nestas quadras de grama londrinas que Serena Williams conquistou sete títulos de simples.

Até o momento, Serena Williams não especificou se pretende disputar o Grand Slam britânico. Vários indícios apontavam para esse retorno, como sua reinscrição, há alguns meses, no programa antidoping do circuito.

Ao retornar às competições aos 44 anos, Serena Williams está prestes a vivenciar um dos momentos mais aguardados da temporada. Embora esteja abordando esse retorno com cautela, jogando duplas e sem objetivos declarados além do Queen's Club, sua mera presença já é suficiente para incendiar o mundo do tênis. O palco está montado para Londres, com início em 8 de junho.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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