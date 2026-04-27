A cantora Becky G está causando sensação com este look com fenda e lantejoulas.

Fabienne Ba.
@iambeckyg / Instagram

Em 23 de abril de 2026, o Telemundo Center em Miami sediou o gala Billboard Latin Women in Music, e Becky G era uma das convidadas mais esperadas. A cantora mexicano-americana chamou a atenção com um vestido brilhante de fenda alta no tapete rosa.

Um "tapete rosa" sob o signo da moda

A quarta edição anual do Billboard Latin Women in Music Gala reuniu um elenco excepcional de artistas e homenageadas em Miami:

  • A cantora e compositora espanhola Rosalía (Mulher do Ano),
  • A cantora e rapper porto-riquenha Ivy Queen
  • A cantora e compositora mexicana de pop-rock Gloria Trevi
  • Cantor porto-riquenho Young Miko
  • Cantora e compositora mexicana Julieta Venegas
  • a cantora e dançarina espanhola Lola Indigo
  • a vocalista principal da dupla pop mexicana Jesse & Joy, Joy

Nesse contexto de grande expectativa, Becky G desempenhou um papel duplamente importante: o de homenageada e o de ícone de estilo. No tapete rosa, ela escolheu um vestido longo com uma fenda ousada, adornado com detalhes de lantejoulas que captavam a luz a cada movimento. Um look elegante e marcante, fiel à imagem de uma artista que não tem medo de arriscar na moda.

No palco, vestindo um vestido branco com um lenço combinando.

Para sua apresentação, Becky G trocou o look do tapete rosa por outra roupa igualmente deslumbrante. Ela subiu ao palco com um suntuoso vestido branco todo bordado com lantejoulas, complementado por um lenço combinando, para homenagear a lendária cantora americana Selena Quintanilla com a interpretação de "Dreaming of You". A primeira parte da música foi suave e onírica, antes de um guitarrista injetar uma poderosa energia rock na segunda metade da canção.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Becky G (@iambeckyg)

O Prêmio de Impacto Global, o ponto alto da noite.

Foi sua amiga e colaboradora, a cantora e compositora dominicana Natti Natasha, quem lhe entregou o Prêmio de Impacto Global, o prêmio mais importante da noite para Becky G. Em um discurso proferido em espanhol e com lágrimas nos olhos, ela disse: "Eu amo o que faço no palco, mas para mim, também é importante o que acontece quando as luzes se apagam - como eu me conecto com a minha comunidade, como represento a minha cultura e como crio espaço para a próxima geração."

Uma artista no auge de sua influência

Becky G também estampa a capa da revista Billboard nesta ocasião e está preparando um novo álbum com lançamento previsto para o verão de 2026. O single "Marathon" já dá o tom: uma fusão ousada de inglês e espanhol, de rap e pop latino internacional. Uma estrela em ascensão, ela prova que estilo e conteúdo podem andar juntos.

Com suas inúmeras aparições em eventos de grande repercussão, Becky G consolidou seu status como um ícone essencial da música latina atual. Mais do que uma moda passageira, sua presença em Miami demonstra uma artista completa, capaz de brilhar tanto por seu estilo quanto por seu ativismo. Uma noite triunfante que já prenuncia um 2026 ainda mais promissor.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Quando Tom Holland dançou balé: vídeo de 2017 viraliza
Article suivant
O visual "ousado" da cantora Madonna, de 67 anos, não deixa ninguém indiferente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 52 anos, a atriz Tori Spelling usa um look transparente que gera reações.

Para uma noite comum em West Hollywood, era necessário um visual "extraordinário". A atriz, personalidade da mídia e...

O visual "ousado" da cantora Madonna, de 67 anos, não deixa ninguém indiferente.

Madonna nunca faz nada pela metade, e o dia 25 de abril de 2026, em West Hollywood, não...

Quando Tom Holland dançou balé: vídeo de 2017 viraliza

Imagens de 2017 mostrando Tom Holland praticando dança clássica estão circulando novamente nas redes sociais. Esses vídeos, da...

Victoria Beckham deslumbra em um vestido de cetim branco ao lado do marido.

Na gala TIME100 em Nova York, a estilista, designer e empresária britânica Victoria Beckham exibiu mais uma vez...

Gigi Hadid está trazendo de volta o "batom vintage" e revivendo uma tendência.

Em uma aparição recente, a modelo americana Gigi Hadid chamou a atenção com uma maquiagem que destacava os...

Tyla opta pelo minimalismo com um detalhe inesperado de joia.

Em uma aparição recente, a cantora sul-africana Tyla surpreendeu a todos com um visual elegante, dominado por uma...