A cantora Becky G está causando sensação com este look com fenda e lantejoulas.

Em 23 de abril de 2026, o Telemundo Center em Miami sediou o gala Billboard Latin Women in Music, e Becky G era uma das convidadas mais esperadas. A cantora mexicano-americana chamou a atenção com um vestido brilhante de fenda alta no tapete rosa.

Um "tapete rosa" sob o signo da moda

A quarta edição anual do Billboard Latin Women in Music Gala reuniu um elenco excepcional de artistas e homenageadas em Miami:

A cantora e compositora espanhola Rosalía (Mulher do Ano),

A cantora e rapper porto-riquenha Ivy Queen

A cantora e compositora mexicana de pop-rock Gloria Trevi

Cantor porto-riquenho Young Miko

Cantora e compositora mexicana Julieta Venegas

a cantora e dançarina espanhola Lola Indigo

a vocalista principal da dupla pop mexicana Jesse & Joy, Joy

Nesse contexto de grande expectativa, Becky G desempenhou um papel duplamente importante: o de homenageada e o de ícone de estilo. No tapete rosa, ela escolheu um vestido longo com uma fenda ousada, adornado com detalhes de lantejoulas que captavam a luz a cada movimento. Um look elegante e marcante, fiel à imagem de uma artista que não tem medo de arriscar na moda.

No palco, vestindo um vestido branco com um lenço combinando.

Para sua apresentação, Becky G trocou o look do tapete rosa por outra roupa igualmente deslumbrante. Ela subiu ao palco com um suntuoso vestido branco todo bordado com lantejoulas, complementado por um lenço combinando, para homenagear a lendária cantora americana Selena Quintanilla com a interpretação de "Dreaming of You". A primeira parte da música foi suave e onírica, antes de um guitarrista injetar uma poderosa energia rock na segunda metade da canção.

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O Prêmio de Impacto Global, o ponto alto da noite.

Foi sua amiga e colaboradora, a cantora e compositora dominicana Natti Natasha, quem lhe entregou o Prêmio de Impacto Global, o prêmio mais importante da noite para Becky G. Em um discurso proferido em espanhol e com lágrimas nos olhos, ela disse: "Eu amo o que faço no palco, mas para mim, também é importante o que acontece quando as luzes se apagam - como eu me conecto com a minha comunidade, como represento a minha cultura e como crio espaço para a próxima geração."

Uma artista no auge de sua influência

Becky G também estampa a capa da revista Billboard nesta ocasião e está preparando um novo álbum com lançamento previsto para o verão de 2026. O single "Marathon" já dá o tom: uma fusão ousada de inglês e espanhol, de rap e pop latino internacional. Uma estrela em ascensão, ela prova que estilo e conteúdo podem andar juntos.

Com suas inúmeras aparições em eventos de grande repercussão, Becky G consolidou seu status como um ícone essencial da música latina atual. Mais do que uma moda passageira, sua presença em Miami demonstra uma artista completa, capaz de brilhar tanto por seu estilo quanto por seu ativismo. Uma noite triunfante que já prenuncia um 2026 ainda mais promissor.