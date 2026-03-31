Adeus, corte pixie loiro: a atriz Brie Larson muda o visual com um novo corte de cabelo.

A atriz, diretora e cantora americana Brie Larson estreou recentemente um novo visual que não passou despercebido. Depois de exibir um corte pixie loiro bem curto por mais de um ano, ela agora aparece com cabelos longos e escuros, marcando uma evolução significativa em seu penteado.

Uma transformação capilar impressionante no tapete vermelho

Brie Larson estreou seu novo penteado na pré-estreia de "Super Mario Galaxy: O Filme" em Kyoto, no dia 28 de março de 2026. Para a ocasião, ela exibiu cabelos longos com ondas suaves, inspirados no glamour da velha Hollywood. O penteado complementou um vestido azul-petróleo de inspiração retrô, com ombros estruturados e corpete transpassado.

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Uma nova interpretação do seu estilo.

No dia seguinte, Brie Larson confirmou seu novo penteado no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, realizado no circuito de Suzuka. Desta vez, ela usou o cabelo comprido liso com uma risca levemente lateral. Optou por um look mais casual, composto por uma jaqueta de couro preta combinada com uma camiseta estampada, criando um contraste com o visual do dia anterior.

Essa transformação capilar marca uma virada em comparação com suas escolhas recentes. Desde 2024, Brie Larson adotou diversas versões de cortes de cabelo bem curtos, notavelmente um corte raspado para um papel no teatro em Londres, antes de passar para um pixie castanho e, em seguida, para um loiro platinado ao longo dos meses.

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A evolução de uma assinatura de beleza

As transformações capilares de Brie Larson ilustram como algumas celebridades exploram diferentes identidades estilísticas de acordo com seus projetos profissionais e desejos pessoais. A mudança de um corte muito curto para cabelos longos e escuros também pode refletir um desejo de renovação estética ou artística.

Ao exibir esse novo penteado em dois eventos públicos consecutivos, Brie Larson confirma sua predileção por transformações capilares marcantes, que frequentemente atraem o interesse do público e da mídia especializada.

Com seus longos cabelos escuros, Brie Larson oferece uma nova interpretação de seu estilo, oscilando entre a elegância clássica e a modernidade. Essa transformação capilar ressalta a capacidade da atriz de reinventar sua imagem, mantendo-se fiel a uma abordagem criativa da beleza.