"Um anjo": as fotos de férias de Bella Hadid cativam os internautas

Sem encenação, apenas um carrossel de fotos intitulado "Aleatório 🧚☀️🧡" e uma série de looks de praia que rapidamente conquistaram os internautas. A modelo americana Bella Hadid confirma, assim, que está curtindo as férias de verão, para a alegria de seus seguidores.

Um vestido branco boêmio

A legenda resume perfeitamente o estado de espírito atual de Bella Hadid: "Coisas aleatórias 🧚☀️🧡 🍀🍹🐬🌅🌅🌅" . Sem conceito, sem narrativa — apenas instantâneos da vida ao sol, compartilhados com uma nonchalance perfeitamente controlada. Um estilo de publicação que parece espontâneo e, ao mesmo tempo, cuidadosamente orquestrado, e que se tornou uma de suas marcas registradas nas redes sociais.

Em sintonia com esse tema, entre os vários looks do desfile, o vestido branco boêmio se destaca. Leve e fluido, usado como se tivesse sido escolhido de última hora, ele personifica perfeitamente a estética "despojada" que Bella Hadid vem exibindo desde o início da temporada. Um look que evoca o estilo boêmio dos anos 2000.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Bella 🦋 (@bellahadid)

Praias com um visual que flui naturalmente

O carrossel não se limita a apenas um look. Entre um vestido branco e um look preto minimalista, Bella Hadid transita sem esforço de um visual para o outro — prova de que ela se sente tão à vontade em uma peça de alta costura quanto em uma peça básica. Essa mistura de estilos, do boêmio ao minimalista e aos looks mais coloridos, confere à publicação uma leveza genuína que ressoa com seus seguidores muito além do mero interesse por moda.

Os comentários falam por si.

A reação de seus 61 milhões de seguidores foi imediata e unânime. “Um anjo”, “Você é tão linda”, “Rainha” — os comentários refletem o que muitos sentem ao se depararem com essas imagens: uma beleza radiante, amplificada por um cenário ensolarado e looks que parecem perfeitamente em sintonia com esse ambiente. Com Bella Hadid, essa aparente simplicidade intensifica ainda mais o impacto visual: nada parece forçado, tudo flui naturalmente, como uma extensão natural do verão que ela personifica.

Em suma, este post faz parte de uma série de publicações com temática praiana de Bella Hadid para a primavera/verão de 2026. Suas fotos de férias confirmaram uma coisa: ela é uma das raras celebridades cuja publicação se torna imediatamente um "momento fashion".