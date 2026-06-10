Bella Hadid revisita o vestido slip com uma nova cor de cabelo.

A modelo americana Bella Hadid continua a reinventar o vestido slip. Ela publicou uma série de fotos no Instagram usando um minivestido de cetim, que combinou com uma nova cor de cabelo. O visual causou sensação entre seus milhões de seguidores.

Uma camisola curta e fluida de cetim.

Nas fotos, Bella Hadid posa com a confiança que já lhe é característica. Ela veste um minivestido de cetim sem mangas, que termina bem acima do joelho. Um verdadeiro "vestido slip" — uma peça herdada dos anos 90 que está fazendo um retorno triunfal nesta temporada, tanto nas passarelas quanto nos guarda-roupas casuais das supermodelos internacionais. O corte é impecável, típico do seu estilo. O caimento fluido do cetim, perfeitamente ajustado à sua silhueta, acentua a qualidade quase etérea da peça.

Sem dúvida, é a renda que torna o vestido inesquecível. Delicadamente bordada ao redor do decote, ela confere à peça um toque romântico. Quanto aos acessórios, Bella Hadid optou por uma abordagem minimalista: nada de joias chamativas, nada de maquiagem pesada, apenas uma pele radiante e um visual natural. Uma escolha que personifica perfeitamente a estética "sem maquiagem".

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Uma nova cor de cabelo que completa o visual.

Foi justamente no departamento de beleza que Bella Hadid reservou sua maior surpresa. Nas fotos, ela exibe uma nova cor de cabelo — um tom que se distancia de sua cor habitual e complementa perfeitamente sua silhueta esbelta. Bella Hadid, que já passou por diversas transformações capilares nos últimos meses (do castanho chocolate ao loiro mel, depois platinado e, por fim, caramelo natural), confirma assim sua reputação de camaleoa capilar da indústria.

Com este minivestido de alcinha em um novo tom, Bella Hadid faz uma aparição marcante e discreta. E confirma que é uma das figuras mais seguidas – e mais copiadas – do mundo da moda.