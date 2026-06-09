Nicole Kidman surpreende fãs com cachos naturais.

A atriz, produtora, cantora e diretora australiana-americana Nicole Kidman parece ter embarcado, com passos calculados, porém determinados, em uma grande transformação capilar. Ela compartilhou uma nova foto no Instagram na qual aparece com os cabelos em seu estado natural — ou seja, cacheados. Uma foto simples, mas que já viralizou entre seus seguidores.

Um visual campestre cortesia de "Weekend Vibes"

Na foto em questão, publicada em sua conta do Instagram, Nicole Kidman posa calmamente, encostada na cerca de madeira de um campo onde cavalos pastam. O cenário é rural, tranquilo, perfeitamente veranil. E seu look complementa a paisagem: calça jeans reta de lavagem escura, uma camisa de algodão leve azul-clara sobre uma camiseta branca básica e um par de tênis brancos.

Foi, acima de tudo, o seu cabelo que capturou a atenção dos internautas. Com os olhos fechados e a cabeça ligeiramente inclinada para cima, Nicole Kidman revelou com orgulho uma juba de cachos loiros, definidos e sem alisamento. "Vibes de fim de semana 💛", escreveu ela na legenda da foto. Uma verdadeira declaração sobre o seu cabelo, em outras palavras.

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Cachos naturais, redescobertos nos últimos meses

Essa aparição, na verdade, não é uma exceção. Desde o início do ano, Nicole Kidman tem feito inúmeras aparições "fora de serviço" com o cabelo ao natural. Em janeiro, ela comemorou o Ano Novo com os cachos soltos. Depois, posou em uma varanda ao lado da irmã, usando um vestido verde de renda. E novamente, no aeroporto, durante uma viagem ao Chile, em Sydney, e até mesmo em um dia recente na praia no sul da França, onde prendeu os cachos em um coque alto. Essa consistência, mês após mês, revela uma verdadeira transformação capilar.

Em seus primeiros anos de carreira, Nicole Kidman era reconhecida por seus cabelos ruivos cacheados — os mesmos que apareceram em seus primeiros papéis em Hollywood. Antes que as tendências do tapete vermelho das décadas de 1990 e 2000 a levassem a alisar sistematicamente os cabelos, tornando-os uma de suas marcas registradas mais reconhecíveis na indústria. Mais do que um simples penteado, esses cachos se tornaram a assinatura "fora das telas" de uma atriz que parece querer encarar seus cinquenta anos cada vez mais à sua maneira — ou seja, sem pretensão, sem excessos estilísticos.

Nicole Kidman não está simplesmente posando para uma escapadela de fim de semana no campo. Imagem após imagem, ela transmite uma mensagem profundamente relevante: a de uma mulher que escolhe o seu cabelo da mesma forma que escolhe os seus papéis — de uma forma que seja fiel a si mesma. E talvez esse seja, em última análise, o verdadeiro triunfo de um cacho há muito negligenciado.