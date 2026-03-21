"Mudei meu estilo de vida": Esta celebridade britânica de 60 anos posa orgulhosamente e fala sobre a menopausa.

Fabienne Ba.
@megmathewsofficial_ / Instagram

No dia do seu aniversário, a colunista, ativista e empresária britânica Meg Mathews chamou a atenção ao compartilhar suas reflexões sobre a menopausa. Através de seu relato pessoal, ela lança luz sobre um tema que ainda permanece, com muita frequência, envolto em silêncio.

Um marco simbólico celebrado publicamente

Para comemorar seu 60º aniversário, Meg Mathews ofereceu uma festa no Hotel Langham, em Londres, rodeada de amigos próximos e familiares, incluindo sua filha, Anaïs Gallagher. Conhecida por sua atuação na cena Britpop e por ser ex-esposa do cantor e compositor britânico Noel Gallagher, Anaïs marcou presença. Diversas outras celebridades também estiveram presentes, incluindo a atriz britânica Sadie Frost e o comediante, apresentador de televisão e rádio britânico Alan Carr, o que reforçou a importância e o simbolismo do evento festivo.

Uma discussão aberta sobre a menopausa.

Além dessa celebração, Meg Mathews se destacou nos últimos anos por sua disposição em falar abertamente sobre a menopausa. Em uma entrevista , ela explicou que não entendeu imediatamente o que estava acontecendo com ela. Inicialmente, pensou que sofria de outra condição antes de identificar os sintomas relacionados a essa transição hormonal. Ela mencionou especificamente um sentimento de isolamento, ligado à falta de informações disponíveis na época. Uma experiência compartilhada por muitas mulheres, segundo especialistas em saúde.

Melhor compreensão de uma fase ainda tabu

Diante desses desafios, Meg Mathews explica que mudou profundamente seu estilo de vida. Agora, ela adota uma rotina focada no bem-estar físico e mental. Morando na Cornualha, ela também prioriza um estilo de vida próximo à natureza, com atividades ao ar livre, como nadar no mar. Esse reequilíbrio faz parte de uma abordagem abrangente para melhor lidar com os efeitos da menopausa.

A menopausa continua sendo um tema raramente discutido publicamente, apesar do seu impacto na vida de muitas mulheres. Os sintomas podem variar consideravelmente: distúrbios do sono, alterações de humor, fadiga e mudanças físicas. Ao compartilhar sua experiência, Meg Mathews ajuda a tornar essa fase da vida mais visível e incentiva uma melhor compreensão. Sua história também destaca a importância da informação e do apoio, que muitas vezes são considerados insuficientes por quem passa pela menopausa.

Meg Mathews personifica, portanto, uma abordagem firme em relação ao envelhecimento e às transformações corporais. Ao compartilhar sua experiência com a menopausa, ela ajuda a mudar percepções e a incentivar uma discussão mais aberta sobre a saúde da mulher.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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