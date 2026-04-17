Com este look de praia vermelho, a modelo Emily Ratajkowski dita a tendência para 2026.

Em uma praia ensolarada, Emily Ratajkowski reaparece com um maiô vermelho que realça sua silhueta. Sua escolha por esse modelo de roupa de banho chega em um momento perfeito, coincidindo com o forte retorno desse estilo às praias do verão de 2026.

Uma peça marcante para a temporada.

Os maiôs de uma peça, frequentemente com decotes nadador ou recortes estruturados, prometem ser peças essenciais nas coleções de verão de 2026. Eles combinam uma estética retrô, que remete aos anos 60 e 70, com linhas decididamente contemporâneas, brincando com rendas, faixas e transparências. A modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski, à frente de sua marca Inamorata, personifica essa tendência há várias temporadas.

Ela se inspira no universo dos trajes de banho vintage, refinados e sofisticados, e oferece uma gama de modelos com cortes distintos. Suas criações frequentemente privilegiam cores intensas como vermelho, preto ou bordô, que realçam a silhueta, mantendo ao mesmo tempo uma certa leveza estilística.

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Por que a moeda vermelha de uma só peça está causando tanto alvoroço?

O vermelho, em particular, é uma cor chave para a moda praia em 2026, aparecendo em coleções de grandes marcas, bem como em peças de designers próprios como a Inamorata. Usado como maiô, essa cor adiciona um toque extravagante e assertivo, o que explica seu apelo tanto para modelos quanto para influenciadoras, todas em busca de um look chique para as férias. Além de sua imagem "digna de estrelas", esse estilo também atende à demanda por conforto: o maiô oferece mais cobertura do que outros cortes, sem deixar de apresentar uma silhueta cuidadosamente desenhada.

Ao adotar este maiô vermelho, Emily Ratajkowski confirma uma tendência já consolidada: o retorno do maiô, repaginado com ousadia e modernidade. Na interseção entre conforto, estética retrô e autoexpressão, esta peça tem tudo para se tornar um item essencial do verão de 2026.