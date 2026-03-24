Em um conjunto de renda, esta modelo americana exibe um visual "ousado".

A modelo e atriz americana Camila Morrone exibiu um look chique com um conjunto de renda preta na estreia da série de televisão americana "Something Very Bad Is Going To Happen" em Los Angeles.

Um conjunto de duas peças estruturado em renda.

Para o evento da Netflix no Egyptian Theatre em 20 de março de 2026, Camila Morrone optou por um conjunto preto com detalhes vazados: um top cropped e uma saia longa e delicada de renda adornada com microlantejoulas sutis. A saia, com uma fenda lateral, alongou sua silhueta, enquanto a textura vazada criou um efeito sofisticado que captou sutilmente a luz dos flashes das câmeras. Essa escolha se encaixa perfeitamente em uma estética "gótica elegante", em perfeita sintonia com a atmosfera do filme de terror dos irmãos Duffer.

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Linhas limpas e uma postura confiante

Camila usava o cabelo em ondas suaves, com maquiagem natural que realçava sua tez e seus traços. Sem acessórios desnecessários, ela transmitia uma atitude confiante: ombros retos, olhar direto para a câmera. Assim como a modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski, ela vestia esse tipo de look com uma elegância natural, transformando uma silhueta minimalista em uma declaração de estilo poderosa.

Ecoando a coleção Primavera Outono 2026

Este look celebra, em última análise, uma abordagem da moda centrada na estrutura corporal, com renda texturizada brincando com volume e transparências controladas. Seus colegas de elenco, o ator canadense Adam DiMarco (em um terno preto ajustado) e a diretora de cinema Haley Z. Boston (em um vestido preto com espartilho), completaram essa uniformidade escura, criando uma harmonia visual em torno do tema do filme. Camila, assim, se posicionou como a figura central da noite.

Em resumo, Camila Morrone transformou o conjunto de renda em uma verdadeira obra-prima da moda. Seu domínio do minimalismo e sua presença confiante fazem deste look um triunfo, confirmando seu status como um ícone contemporâneo do tapete vermelho.