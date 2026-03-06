Aos 67 anos, Jamie Lee Curtis chama a atenção com um elegante vestido preto.

Jamie Lee Curtis provou mais uma vez seu domínio no tapete vermelho, optando por um vestido preto simples, porém elegante. Para a estreia em Nova York da série "Scarpetta", a atriz, produtora e diretora americana surgiu com um look moderno e marcante que imediatamente chamou a atenção das câmeras.

Um vestido preto tão simples quanto elegante.

Para a ocasião, Jamie Lee Curtis usou um vestido preto justo ao corpo que realçou sua postura e confiança. O franzido nos quadris enfatizou sua silhueta, enquanto a saia longa em estilo sereia, com uma discreta cauda, adicionou um toque de sofisticação clássica. Com suas mangas compridas, o vestido alcançou o equilíbrio perfeito entre o glamour de Hollywood e a elegância atemporal.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Acessórios escolhidos para realçar seu carisma

Sempre confiante, Jamie Lee Curtis complementou seu look com um colar de pingente marcante, brincos, óculos de sol e um pequeno casaquinho preto jogado sobre os ombros. No Instagram, ela se autodenominou, em tom de brincadeira, "a chefe que manda" antes de sair para a estreia, uma referência à sua personalidade franca e à sua aceitação desinibida da sua idade e estilo. No tapete vermelho, de braços dados com sua colega de elenco, a atriz australiana-americana Nicole Kidman, ela irradiava uma camaradagem e presença que rivalizam com as da geração mais jovem.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Uma estrela que redefine a elegância aos 67 anos.

Em "Scarpetta", disponível no Amazon Prime Video, Nicole Kidman interpreta a médica legista Kay Scarpetta, enquanto Jamie Lee Curtis dá vida à sua irmã, Dorothy Farinelli. Naquela noite, na estreia da série em Nova York, foi Jamie quem lembrou a todos que maturidade pode ser sinônimo de ousadia. Aos 67 anos, ela prova que o preto, longe de ser sem graça, se torna uma declaração de estilo quando valoriza a silhueta.

Com este vestido preto modelador e sua atitude confiante, Jamie Lee Curtis desafia mais uma vez os estereótipos relacionados à idade no tapete vermelho. Combinando humor, autoconfiança e elegância discreta, a atriz prova que, aos 67 anos, ainda é possível exibir um dos looks mais marcantes da temporada em um vestido preto justo.