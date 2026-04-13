Aos 62 e 74 anos, eles recriam uma foto icônica de Kylie Jenner e do ator Timothée Chalamet.

Uma publicação recente no Instagram chamou a atenção depois que a atriz americana Lisa Rinna e o ator Harry Hamlin recriaram uma foto atribuída a Kylie Jenner e Timothée Chalamet. A dupla ofereceu uma versão peculiar da imagem, gerando diversas reações online.

Uma capa inspirada em uma fotografia muito comentada.

Lisa Rinna e Harry Hamlin compartilharam uma série de fotos tiradas durante uma viagem à beira-mar. O casal se inspirou em uma foto de Kylie Jenner e Timothée Chalamet, fazendo uma pose semelhante na água. Nas imagens publicadas, Lisa Rinna usa um biquíni preto, enquanto Harry Hamlin aparece de bermuda preta, em um cenário propositalmente bem-humorado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por LISARINNA (@lisarinna)

Uma publicação que divertiu os internautas

A publicação no Instagram gerou inúmeros comentários, principalmente de amigos e familiares do casal, além de internautas que elogiaram o caráter inesperado da foto. A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais, alimentando discussões sobre esse reencontro inesperado.

Uma referência a uma foto que foi amplamente comentada online.

As fotos de Kylie Jenner e Timothée Chalamet já haviam chamado a atenção quando foram compartilhadas nas redes sociais. Essas imagens ajudaram a alimentar o interesse da mídia pelo casal. A releitura de Lisa Rinna e Harry Hamlin ilustra como certas imagens rapidamente se tornam referências culturais, muitas vezes apropriadas ou ressignificadas.

Casados desde 1997, Lisa Rinna e Harry Hamlin compartilham regularmente momentos do seu dia a dia nas redes sociais. O casal de atores já se tornou conhecido por suas postagens que misturam humor e referências à cultura pop. O relacionamento deles já dura mais de trinta anos, um fato frequentemente mencionado nos perfis dedicados aos dois.

A viralização de certas imagens contribui, portanto, para sua apropriação por outras figuras públicas. Esse fenômeno ilustra a rápida circulação de referências visuais no mundo digital. Publicações inspiradas em imagens conhecidas contribuem para a criação de conteúdo que mescla homenagem e humor.