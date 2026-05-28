Em um vestido midi branco, Sofía Vergara cria um visual luminoso.

Anaëlle G.
@sofiavergara / Instagram

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofía Vergara, mais conhecida por seu papel na série "Modern Family", compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram para celebrar o feriado do Memorial Day. Ela posou com um elegante vestido midi branco, criando um visual alegre e veranil. Sua publicação foi acompanhada de uma mensagem carinhosa: "Feliz feriado do Memorial Day".

Um elegante vestido midi branco

A peça central deste look, o vestido midi branco usado por Sofía Vergara, exala simplicidade e luminosidade. Com mangas compridas e decote redondo, ele abraça a silhueta com um corte ajustado e chega até a metade da panturrilha, num comprimento midi particularmente favorecedor. O branco imaculado, luminoso e atemporal, complementa perfeitamente a atmosfera ensolarada desta celebração de primavera.

Acessórios simples e uma celebração animada.

Para complementar o vestido, Sofía Vergara optou por acessórios discretos: um par de scarpins transparentes, óculos de sol e uma clutch nude, tudo realçado pelo cabelo castanho com risca ao meio. Durante todo o desfile, ela apareceu ao lado de seu cachorro, Amore, e de uma amiga próxima, em um ambiente descontraído. Em seus stories do Instagram, ela também compartilhou alguns detalhes das delícias da festa: macarons caseiros, bolo e pizzas, para uma celebração focada em compartilhar.

Uma atriz realizada e confiante.

Além de sua aparência radiante, Sofía Vergara falou recentemente sobre sua evolução pessoal. Embora reconheça que sua relação com a própria imagem mudou ao longo dos anos, ela abraça completamente essa nova fase da vida. É principalmente no âmbito profissional que ela afirma se sentir mais realizada hoje: "Agora posso fazer o que quiser", confidenciou, mencionando seu desejo de explorar novos horizontes, particularmente filmes de grande orçamento.

Com este vestido midi branco usado durante o feriado do Memorial Day, Sofía Vergara criou um visual radiante. Uma produção que reflete o florescimento de uma atriz tão confortável com seu estilo quanto com suas ambições.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"O rosto mais lindo": A modelo plus size Ashley Graham compartilha uma selfie que gera reações.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"O rosto mais lindo": A modelo plus size Ashley Graham compartilha uma selfie que gera reações.

No Instagram, Ashley Graham compartilhou uma selfie que imediatamente gerou uma onda de reações entusiasmadas. Ela aparece em...

Claudia Schiffer comemora seu 24º aniversário de casamento com uma foto que emociona seus fãs.

Vinte e quatro anos de amor e um laço inabalável. Para celebrar seu aniversário de casamento com o...

A tenista Aryna Sabalenka brilha com mais de 200 quilates de diamantes.

Em Roland-Garros, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, não brilhou apenas com suas habilidades no...

Com um visual inusitado, esta tenista está causando alvoroço.

Um glamoroso vestido preto, um deslumbrante conjunto dourado: Naomi Osaka transformou sua entrada na quadra Suzanne-Lenglen em um...

Como atriz plus size, ela surpreende com um sensacional vestido vintage repaginado.

A atriz americana Gabourey Sidibe sabe como transformar um simples dia de trabalho em um momento estiloso. Ela...

No Egito, esta modelo britânica está causando sensação com seu visual casual.

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas durante uma viagem...