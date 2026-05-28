Em um vestido midi branco, Sofía Vergara cria um visual luminoso.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofía Vergara, mais conhecida por seu papel na série "Modern Family", compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram para celebrar o feriado do Memorial Day. Ela posou com um elegante vestido midi branco, criando um visual alegre e veranil. Sua publicação foi acompanhada de uma mensagem carinhosa: "Feliz feriado do Memorial Day".

Um elegante vestido midi branco

A peça central deste look, o vestido midi branco usado por Sofía Vergara, exala simplicidade e luminosidade. Com mangas compridas e decote redondo, ele abraça a silhueta com um corte ajustado e chega até a metade da panturrilha, num comprimento midi particularmente favorecedor. O branco imaculado, luminoso e atemporal, complementa perfeitamente a atmosfera ensolarada desta celebração de primavera.

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Acessórios simples e uma celebração animada.

Para complementar o vestido, Sofía Vergara optou por acessórios discretos: um par de scarpins transparentes, óculos de sol e uma clutch nude, tudo realçado pelo cabelo castanho com risca ao meio. Durante todo o desfile, ela apareceu ao lado de seu cachorro, Amore, e de uma amiga próxima, em um ambiente descontraído. Em seus stories do Instagram, ela também compartilhou alguns detalhes das delícias da festa: macarons caseiros, bolo e pizzas, para uma celebração focada em compartilhar.

Uma atriz realizada e confiante.

Além de sua aparência radiante, Sofía Vergara falou recentemente sobre sua evolução pessoal. Embora reconheça que sua relação com a própria imagem mudou ao longo dos anos, ela abraça completamente essa nova fase da vida. É principalmente no âmbito profissional que ela afirma se sentir mais realizada hoje: "Agora posso fazer o que quiser", confidenciou, mencionando seu desejo de explorar novos horizontes, particularmente filmes de grande orçamento.

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Com este vestido midi branco usado durante o feriado do Memorial Day, Sofía Vergara criou um visual radiante. Uma produção que reflete o florescimento de uma atriz tão confortável com seu estilo quanto com suas ambições.