Este vestido brilhante usado por Hilary Duff está cativando os fãs.

Vinte e um anos após sua última aparição, a atriz e cantora americana Hilary Duff fez um retorno triunfal no American Music Awards de 2026. Seu vestido prateado de malha metálica, desenhado por Rabanne, conquistou o público imediatamente.

Hilary Duff brilha no tapete vermelho do AMA 2026.

Hilary Duff marcou presença na 52ª cerimônia do American Music Awards, realizada no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Ela usou um vestido prateado metálico com decote profundo e silhueta fluida e ajustada, que combinou com sapatos de salto prateados e acessórios minimalistas.

Para completar o visual, a ex-estrela do Disney Channel optou por uma escova loira suave e volumosa e uma maquiagem leve e natural, permitindo que o vestido fosse o protagonista. Uma escolha de elegância discreta, perfeitamente adequada à solenidade da ocasião.

Uma camisa de malha brilhante da Rabanne.

A peça que atraiu tanta atenção foi uma criação da grife Rabanne. Feita inteiramente de malha metálica, ela brincava com a luz a cada movimento, apresentando um decote pronunciado e uma fenda fina que revelava os sapatos de salto aberto da cantora.

Curiosamente, este vestido não estava fazendo sua estreia: a atriz britânica Ella Purnell já o havia usado no Emmy Awards de 2024, embora com uma maquiagem diferente. No entanto, nas mãos de Hilary Duff, o vestido ganhou uma nova vida, tornando-se um dos looks mais comentados da noite.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por A Le Mode (@alemode_magazine)

Um retorno muito aguardado, 21 anos depois.

Além do estilo, essa aparição teve um forte valor simbólico. Hilary Duff não desfilava no tapete vermelho do AMA desde 2005, um intervalo de vinte e um anos. Este ano, ela retornou ao evento como apresentadora, ao lado de outras personalidades como o cantor americano de soul e R&B John Legend, a atriz, comediante e apresentadora de televisão americana Nikki Glaser, a cantora, dançarina e coreógrafa americana-canadense-síria Paula Abdul e a atriz americana Lisa Rinna.

A cerimônia, apresentada pela rapper americana Queen Latifah - que já havia sido co-apresentadora da edição de 1995 - reuniu no palco uma longa lista de artistas, incluindo: o grupo americano de música alternativa Twenty One Pilots, a cantora colombiana de trap latino e reggaeton Karol G, o cantor e compositor colombiano de reggaeton Maluma, o cantor e músico britânico de rock Billy Idol e o grupo feminino americano de pop e R&B Pussycat Dolls.

O ano de 2026 será marcado por um grande retorno.

Esse retorno no AMA de 2026 faz todo o sentido, pois acontece em um momento crucial para Hilary Duff. Depois de uma década afastada da música, ela retornou aos palcos com um álbum aclamado pela crítica, seguido por uma turnê com ingressos esgotados. E sua visibilidade não parou por aí.

Em 2026, ela também estampou a capa da famosa edição de maiô da Sports Illustrated, posando com um maiô branco de decote profundo durante um ensaio fotográfico em South Caicos. Essa sequência de eventos fez desse um dos períodos mais movimentados de sua carreira.

Uma mensagem de autoaceitação

Esse retorno aos holofotes vem acompanhado de uma forte mensagem sobre imagem corporal. Durante o ensaio fotográfico para a Sports Illustrated, Hilary Duff revelou que aprendeu a valorizar seu corpo e tudo o que ele lhe permitiu conquistar, explicando que "não se compara mais constantemente aos outros".

Mãe de quatro filhos, ela também fez questão de estabelecer seus próprios limites durante a sessão de fotos, escolhendo roupas com as quais se sentisse confortável. Essa abordagem calma e atenciosa reflete a imagem de uma artista que agora está completamente à vontade, tanto no palco quanto diante das câmeras.

Com seu vestido de malha metálica prateada, Hilary Duff transformou uma aparição simples no tapete vermelho do AMAs no ponto alto da noite. Combinando elegância discreta, um toque de estilo e um símbolo de um retorno aguardado por duas décadas, ela deu aos seus fãs mais um motivo para acompanhá-la nesta nova fase da carreira.