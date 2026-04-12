A cantora Ella Langley fala sobre um erro de penteado que resultou em sua franja característica.

Às vezes, um detalhe inesperado pode se tornar uma verdadeira marca registrada. A cantora e compositora americana de música country Ella Langley explicou recentemente que sua icônica franja nasceu… de um erro capilar cometido pouco antes de um show.

Um corte de cabelo improvisado que se tornou sua marca registrada.

Ella Langley revelou que sua icônica franja não foi resultado de uma "estratégia de estilo", mas sim de um corte simples e improvisado que ela mesma descreve como um "fracasso". Em uma entrevista , ela explicou que decidiu encurtar a franja pouco antes de subir ao palco, uma escolha da qual se arrependeu ao ver o resultado. Segundo ela, o corte deixou uma mecha difícil de pentear, alterando o equilíbrio do seu penteado habitual.

Poucos dias após esse incidente, Ella Langley tinha uma sessão de fotos agendada para a capa de seu primeiro álbum. Ela explica que seu diretor de arte a aconselhou a aceitar o novo corte de cabelo em vez de tentar corrigi-lo. Ella Langley afirma que, por isso, manteve a franja, que desde então se tornou um elemento central de sua imagem pública. Ela agora afirma que esse corte de cabelo ajudou a moldar sua identidade visual.

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Uma franja que se tornou reconhecível

A franja está entre os penteados frequentemente associados a certas figuras públicas. No caso de Ella Langley, esse penteado contribui para seu reconhecimento visual, principalmente durante aparições na mídia e shows. Ela explica que não tem intenção de mudar esse estilo, que se tornou característico de sua imagem. Ella Langley cultiva uma estética associada à música country contemporânea, mesclando influências vintage com um estilo descontraído.

Um novo projeto musical está em desenvolvimento.

Ella Langley anunciou o lançamento de seu álbum "Dandelion", juntamente com uma turnê planejada entre maio e agosto de 2026. Em entrevista à Audacy, ela discute um projeto que descreve como mais pessoal, afirmando que ganhou confiança artística ao longo de sua carreira. Ella Langley enfatiza que este novo álbum reflete mais fielmente sua visão musical.

A história contada por Ella Langley ilustra como elementos inesperados podem influenciar a imagem pública de um artista. "Transformações" capilares são frequentemente parte da construção visual associada a um projeto musical. Nesse caso, um corte de cabelo improvisado acabou se tornando um elemento duradouro da identidade estilística da cantora.