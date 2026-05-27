"O rosto mais lindo": A modelo plus size Ashley Graham compartilha uma selfie que gera reações.

Julia P.
@ashleygraham / Instagram

No Instagram, Ashley Graham compartilhou uma selfie que imediatamente gerou uma onda de reações entusiasmadas. Ela aparece em um cenário cotidiano, sentada no banco de trás de um carro, banhada pela luz dourada do final da tarde. Em poucas horas, a publicação foi inundada de comentários: "O rosto mais lindo", "Maravilhosa", exclamaram os internautas.

Uma selfie tirada de improviso

Sem tapete vermelho, sem cenários elaborados, sem estúdio. Ashley Graham escolheu o cenário mais "comum" — o interior de um carro sob um céu azul profundo — para esta fotografia. Essa simplicidade do cenário é justamente o que confere poder à imagem. A luz natural, acariciando seu rosto e realçando os reflexos em seu cabelo, intensifica o momento sem qualquer artifício técnico que interrompa sua espontaneidade.

Um penteado ondulado e maquiagem minimalista.

Um dos elementos mais marcantes desta selfie é o seu penteado. Os longos cabelos ondulados de Ashley Graham caem em cascata sobre os ombros, numa mistura de castanho escuro com reflexos caramelo. Este visual "descolado" contrasta fortemente com os penteados impecáveis das sessões fotográficas profissionais. Algumas mechas mais claras, quase loiras, emolduram o rosto e captam a luz, criando um efeito de cabelo beijado pelo sol.

Para o rosto, ela optou por uma maquiagem minimalista. Sua tez permite que a textura e os brilhos naturais da pele se destaquem. Algumas sardas e pintas pontilham suas bochechas. Nos lábios, um batom nude com leve brilho realça o aspecto fresco e bronzeado. Essa abordagem quase "sem maquiagem" ilustra uma tendência fundamental da beleza: cosméticos que celebram a luminosidade sem mascará-la. Quanto ao look, Ashley Graham escolheu uma blusa preta de mangas compridas com um delicado detalhe de renda no decote em V.

Uma avalanche de elogios nos comentários

Rapidamente, os comentários começaram a surgir na publicação. "O rosto mais lindo", "Magnífica", "Uma beleza natural" : internautas elogiaram a aparência simples e radiante da modelo. Essa avalanche de elogios serve como um lembrete de como Ashley Graham, com sua desenvoltura diante das câmeras e sua relação natural com a própria imagem, consegue se conectar com um público amplo e fiel. Longe de ser uma performance perfeitamente coreografada, é justamente essa autenticidade que os une.

Uma figura icônica da positividade corporal.

Desde sua estreia no mundo da moda, Ashley Graham tem sido uma figura emblemática do movimento de aceitação do próprio corpo, defendendo uma representação mais inclusiva e igualitária dos corpos em revistas e nas passarelas. Pioneira da moda plus size, ela fez história como uma das primeiras modelos curvilíneas a estampar as capas de grandes publicações internacionais. Ao compartilhar seu dia a dia sem filtros nas redes sociais, ela amplia essa luta para além dos ensaios fotográficos, incentivando todos a aceitarem sua própria imagem.

Com essa selfie postada no Instagram, Ashley Graham demonstra que um visual marcante não exige produção espetacular nem cenários excepcionais. Mais do que um simples registro do cotidiano, essa selfie encapsula a estética característica de Ashley Graham: natural, radiante e resolutamente autêntica.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Claudia Schiffer comemora seu 24º aniversário de casamento com uma foto que emociona seus fãs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Claudia Schiffer comemora seu 24º aniversário de casamento com uma foto que emociona seus fãs.

Vinte e quatro anos de amor e um laço inabalável. Para celebrar seu aniversário de casamento com o...

A tenista Aryna Sabalenka brilha com mais de 200 quilates de diamantes.

Em Roland-Garros, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, não brilhou apenas com suas habilidades no...

Com um visual inusitado, esta tenista está causando alvoroço.

Um glamoroso vestido preto, um deslumbrante conjunto dourado: Naomi Osaka transformou sua entrada na quadra Suzanne-Lenglen em um...

Como atriz plus size, ela surpreende com um sensacional vestido vintage repaginado.

A atriz americana Gabourey Sidibe sabe como transformar um simples dia de trabalho em um momento estiloso. Ela...

No Egito, esta modelo britânica está causando sensação com seu visual casual.

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas durante uma viagem...

"Eles são adoráveis": Demi Lovato compartilha fotos com seu parceiro

A cantora e compositora americana Demi Lovato encantou seus seguidores ao celebrar um marco importante em sua vida...