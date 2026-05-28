A cantora Olivia Rodrigo repudia as críticas ao seu vestido estilo boneca.

Fabienne Ba.
@oliviarodrigo _ Instagram

Alvo de críticas pelo vestido estilo boneca que usou no palco, a cantora, compositora, musicista e atriz americana Olivia Rodrigo respondeu diretamente, denunciando um discurso que considera "profundamente perturbador".

Um vestido estilo boneca no centro da controvérsia

Tudo começou com um vestido floral rosa e branco estilo boneca que Olivia Rodrigo usou durante seu show no Spotify Billions Club, bem como no videoclipe de sua música "Drop Dead". Embora a peça em si não fosse provocativa, alguns internautas a consideraram "infantil", "infantilizante" ou até mesmo "inapropriada". Ela decidiu abordar essa onda de comentários durante uma participação em um podcast do New York Times, cujo trecho foi divulgado em 27 de maio.

"Isto demonstra como normalizamos a pedofilia."

“Isso me chateou muito. Não é comigo: as pessoas podem dizer o que quiserem”, respondeu Olivia Rodrigo inicialmente. O que mais a incomoda é o duplo padrão. Ela ressalta que já usou roupas “muito mais reveladoras” no palco antes — “um sutiã de lantejoulas e shorts curtos”, especifica — sem que ninguém se incomodasse. “Não era inapropriado, mas eu estar completamente coberta por um vestido considerado infantil, isso sim era”, diz ela, surpresa. Para ela, essa reação “mostra o quanto nossa cultura normaliza a pedofilia”.

A rejeição de um discurso que induz à culpa

Além da polêmica, Olivia Rodrigo denuncia uma mensagem repetida às meninas desde muito jovens: "Não use isso, senão um homem vai sexualizar seu corpo e a culpa será sua". Ela considera essa lógica "tão bizarra" e profundamente injusta, porque coloca a responsabilidade pela forma como os outros percebem as mulheres sobre elas mesmas. Olivia Rodrigo insiste: vestir-se como quiser é um direito absoluto seu.

Uma homenagem aos ícones dos anos 90.

Olivia Rodrigo também faz questão de esclarecer suas intenções: esse look não a chocou em nada. "Não achei que estivesse chocante, só achei legal", confessa. O vestido estilo boneca foi, na verdade, uma homenagem às ícones femininas do rock dos anos 90 que a inspiram, como Kathleen Hanna, pioneira do punk feminista, e Courtney Love. "Todas essas mulheres são minhas heroínas, e eu me senti bem com essa roupa", explica.

"Protegendo meninas jovens"

Olivia Rodrigo está se manifestando principalmente em defesa das futuras gerações. "Sou muito protetora com as jovens e meninas, e não quero que elas aprendam esse tipo de mensagem", insiste ela. Essa declaração vem poucos dias antes do lançamento de seu terceiro álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", previsto para 12 de junho e que inclui os singles "Drop Dead" e "The Cure".

Ao se recusar a se justificar, Olivia Rodrigo transforma uma polêmica sobre roupas em uma poderosa mensagem feminista. Ela nos lembra que o problema não está no que uma mulher veste, mas em como a sociedade a enxerga — e, ao fazer isso, clama pela proteção dos jovens contra essas pressões sociais.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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