Aos 56 anos, Jennifer Lopez exibe um visual deslumbrante em Las Vegas.

A cantora, atriz, produtora e empresária americana Jennifer Lopez fez uma aparição marcante em Las Vegas após seu show, posando em um sofá com um microfone na mão, usando um vestido assimétrico de mangas compridas e detalhes drapeados.

Um minivestido com efeito segunda pele

Jennifer Lopez exibiu um look arrasador após o show: um minivestido nude com mangas longas e fluidas, drapeados sutis e um painel de tecido caindo a partir do quadril. Longe de ser um bege simples e discreto, esta peça maximiza o efeito "pele", realçando suas curvas sem qualquer adorno desnecessário. Postada no Instagram com a legenda "Quando o show acaba, mas a música continua… #SaveMeTonight", esta foto captura a energia incansável de uma J.Lo.

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Acessórios minimalistas

Nos pés, sapatos peep-toe revelam um pouco de pele, enquanto pequenos brincos de argola prateados adicionam um toque sutil. Seus cabelos caem em cachos suaves, emoldurando uma maquiagem vibrante: sombra rosa brilhante e lábios em tom profundo de vinho, criando um contraste marcante que energiza todo o visual.

Este look faz parte da sua residência "The JLo Show Live" no Coliseu do Caesars Palace, relançada em março de 2026 após o sucesso do final de 2025. Jennifer Lopez prova que definitivamente domina a arte de misturar tendência e elegância, mesmo após o fim de um concerto explosivo.