Aos 56 anos, Jennifer Lopez exibe um visual deslumbrante em Las Vegas.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

A cantora, atriz, produtora e empresária americana Jennifer Lopez fez uma aparição marcante em Las Vegas após seu show, posando em um sofá com um microfone na mão, usando um vestido assimétrico de mangas compridas e detalhes drapeados.

Um minivestido com efeito segunda pele

Jennifer Lopez exibiu um look arrasador após o show: um minivestido nude com mangas longas e fluidas, drapeados sutis e um painel de tecido caindo a partir do quadril. Longe de ser um bege simples e discreto, esta peça maximiza o efeito "pele", realçando suas curvas sem qualquer adorno desnecessário. Postada no Instagram com a legenda "Quando o show acaba, mas a música continua… #SaveMeTonight", esta foto captura a energia incansável de uma J.Lo.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Acessórios minimalistas

Nos pés, sapatos peep-toe revelam um pouco de pele, enquanto pequenos brincos de argola prateados adicionam um toque sutil. Seus cabelos caem em cachos suaves, emoldurando uma maquiagem vibrante: sombra rosa brilhante e lábios em tom profundo de vinho, criando um contraste marcante que energiza todo o visual.

Este look faz parte da sua residência "The JLo Show Live" no Coliseu do Caesars Palace, relançada em março de 2026 após o sucesso do final de 2025. Jennifer Lopez prova que definitivamente domina a arte de misturar tendência e elegância, mesmo após o fim de um concerto explosivo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Sem maquiagem, Jessica Alba revela sua rotina para uma pele radiante.
Article suivant
Em um vestido preto sem alças, esta atleta americana cativa o olhar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 55 anos, Uma Thurman se abre sobre uma escolha de vida da qual agora se arrepende.

A atriz, produtora e modelo americana Uma Thurman revela seu maior arrependimento na vida: nunca ter saído de...

Em um vestido preto sem alças, esta atleta americana cativa o olhar.

Em um elegante vestido preto de veludo sem alças, a ginasta artística americana Jordan Chiles cativou a atenção...

Sem maquiagem, Jessica Alba revela sua rotina para uma pele radiante.

Sem maquiagem, a atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba revela sua rotina para uma pele luminosa, imortalizada...

Aos 43 anos, esta atriz indiana causou sensação com um vestido prateado.

A atriz, cantora, produtora, escritora e modelo indiana Priyanka Chopra Jonas causou sensação recentemente na festa pós-Oscar da...

"Ela está mostrando demais": o vestido desta atriz reacende a polêmica sobre o corpo alheio sofrida por jovens mães.

No tapete vermelho, as escolhas de moda das celebridades são analisadas nos mínimos detalhes. Alguns comentários, porém, vão...

Rosalía incendeia o palco com um camarim digno de um balé futurista.

No palco, alguns artistas ultrapassam os limites da performance visual e musical. O figurino torna-se, então, um elemento...