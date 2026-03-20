Aos 55 anos, Uma Thurman se abre sobre uma escolha de vida da qual agora se arrepende.

Léa Michel
@umathurman / Instagram

A atriz, produtora e modelo americana Uma Thurman revela seu maior arrependimento na vida: nunca ter saído de Nova York para se estabelecer em Los Angeles, apesar da fama que alcançou após o sucesso de Pulp Fiction.

Uma escolha ditada pela maternidade

Em uma entrevista à revista InStyle em 19 de março de 2026, a estrela de "Kill Bill" confessou: "Sempre me arrependi de não ter me mudado para Los Angeles". Ela havia alugado um apartamento lá para suas frequentes filmagens, mas engravidou de sua filha Luna seis semanas após assinar o contrato de aluguel. Mãe de três filhos — Maya e Levon, com o ator, escritor, diretor e roteirista americano Ethan Hawke, e Luna, com o empresário francês Arpad Busson — ela priorizou a educação em Nova York e o modelo de "mães que buscam os filhos na escola".

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Falta de integração em Hollywood

“Nunca me integrei à minha comunidade profissional, e isso é uma pena”, lamenta ela. Tendo morado em Boston e depois em Nova York, Uma construiu uma “carreira de primeira linha sem etapas” em Hollywood, carecendo de uma rede de contatos informal. “Eu teria adorado isso”, acrescenta filosoficamente: “A felicidade é uma escolha, independentemente das circunstâncias”.

Agora, com Luna (13) prestes a começar o ensino médio, Uma Thurman está ansiosa por um tempo livre para outros projetos. "Pretty Lethal" estreia em 25 de março no Amazon Prime, seguido por "Red, White & Royal Wedding". Esse arrependimento tardio revela uma Uma Thurman serena, priorizando sua família em detrimento da carreira de estrela.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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