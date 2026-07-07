Emma Watson fez uma rara aparição pública em Londres, ao lado do Príncipe William.

A atriz britânica Emma Watson, que tem mantido um perfil discreto nos últimos anos, fez uma aparição notável em Londres. Ela compareceu a um evento dedicado à conservação da vida selvagem, ao lado do Príncipe William e do ator e produtor britânico Benedict Cumberbatch. A ocasião proporcionou a oportunidade de vê-la em um elegante vestido bicolor.

Um vestido preto e branco

Para esta ocasião, Emma Watson optou por um vestido Jacquemus chamado "La Robe Pisello". O modelo apostava no contraste, com um corpete preto ajustado de decote redondo e mangas curtas, que destacava um colar adornado com pérolas antigas e um pingente em forma de coração. Na altura dos quadris, o tecido dava lugar a uma saia de popeline de algodão branco composta por vários babados. Uma sobreposição de camadas e recortes florais completavam a silhueta de cintura baixa.

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Uma aparência comprometida

Além do estilo, este evento teve um significado especial. Emma Watson participava de um fórum organizado como parte da iniciativa United for Wildlife, apoiada pela Royal Foundation, durante a Semana de Ação Climática. Esse compromisso está em sintonia com os valores de Emma Watson, já que ela é conhecida há tempos por seu ativismo em prol de causas ambientais e feministas. O Príncipe William e Benedict Cumberbatch também estiveram presentes no evento.

Uma atriz "discreta"

Essa aparição foi ainda mais notável considerando a ausência de Emma Watson nos últimos anos. Descoberta ainda criança na saga "Harry Potter", a atriz gradualmente colocou sua carreira em segundo plano para se concentrar nos estudos e no ativismo. Cada uma de suas aparições públicas é, portanto, acompanhada de perto por seus fãs, que ficam encantados em vê-la novamente.

Com este vestido bicolor da Jacquemus, Emma Watson fez uma aparição elegante e engajada. Combinando sofisticação fashion com uma causa que defende, a atriz lembrou a todos que sabe unir estilo e convicção. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs, que sempre ficam felizes em vê-la de volta aos holofotes.