"Ela não aparenta ter 45 anos": Paris Hilton impressiona com um vestido rosa claro.

A empresária americana Paris Hilton compartilhou uma série de fotos em um look rosa claro completamente brilhante. Sua aparência encantou seus seguidores, muitos dos quais elogiaram seu estilo atemporal.

Um look rosa-claro brilhante

Para esta série de fotos tiradas em um terraço com vista para Los Angeles, Paris Hilton usou um conjunto rosa claro de tricô brilhante e bordado com miçangas. A peça, com uma fenda na perna, era adornada com flores de lantejoulas em relevo, uma gargantilha combinando e luvas longas com glitter. Como acessórios, ela optou por seus icônicos óculos de sol em formato de borboleta com strass rosa e uma bolsa cravejada de cristais no mesmo tom. Um look rosa da cabeça aos pés, fiel ao seu estilo característico.

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Uma estética fiel a si mesma

O motivo pelo qual esse visual fez tanto sucesso é que ele incorpora perfeitamente o estilo que tornou Paris Hilton famosa. Desde o início dos anos 2000, ela cultiva uma estética de "princesa", misturando rosa-chiclete, brilho e uma sofisticação inegável. É uma assinatura visual que ela nunca abandonou e que agora inspira toda uma geração nostálgica do visual "Y2K".

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma enxurrada de elogios. Além dos comentários de admiração sobre sua aparência, muitos internautas elogiaram sua consistência. "Adoro que ela nunca tenha mudado", dizia um comentário, referindo-se a um estilo que se manteve fiel a si mesmo ao longo dos anos.

Outros comentários, no entanto, focaram na idade dela, com observações como: "Ela não parece ter 45 anos". Embora essas mensagens possam ser bem-intencionadas, elas se baseiam em uma ideia problemática. Sob o pretexto de um elogio, reduzem as mulheres à sua idade e perpetuam a noção de que ser percebida como "jovem" continua sendo a maior forma de validação. Contudo, para muitos, essa fidelidade à própria identidade é "o que a torna tão encantadora", muito mais do que sua suposta capacidade de parecer "mais jovem do que é".

Para além da sua imagem, Paris Hilton consolidou-se como uma verdadeira empresária. Pioneira entre os influenciadores, construiu um império que abrange desde perfumes à comunicação social, mantendo sempre o glamour que a tornou famosa. Este sucesso demonstra que ela é muito mais do que um simples "ícone pop".