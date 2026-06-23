"Ela não aparenta ter 45 anos": Paris Hilton impressiona com um vestido rosa claro.

Julia P.
@parishilton / Instagram

A empresária americana Paris Hilton compartilhou uma série de fotos em um look rosa claro completamente brilhante. Sua aparência encantou seus seguidores, muitos dos quais elogiaram seu estilo atemporal.

Um look rosa-claro brilhante

Para esta série de fotos tiradas em um terraço com vista para Los Angeles, Paris Hilton usou um conjunto rosa claro de tricô brilhante e bordado com miçangas. A peça, com uma fenda na perna, era adornada com flores de lantejoulas em relevo, uma gargantilha combinando e luvas longas com glitter. Como acessórios, ela optou por seus icônicos óculos de sol em formato de borboleta com strass rosa e uma bolsa cravejada de cristais no mesmo tom. Um look rosa da cabeça aos pés, fiel ao seu estilo característico.

Uma estética fiel a si mesma

O motivo pelo qual esse visual fez tanto sucesso é que ele incorpora perfeitamente o estilo que tornou Paris Hilton famosa. Desde o início dos anos 2000, ela cultiva uma estética de "princesa", misturando rosa-chiclete, brilho e uma sofisticação inegável. É uma assinatura visual que ela nunca abandonou e que agora inspira toda uma geração nostálgica do visual "Y2K".

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma enxurrada de elogios. Além dos comentários de admiração sobre sua aparência, muitos internautas elogiaram sua consistência. "Adoro que ela nunca tenha mudado", dizia um comentário, referindo-se a um estilo que se manteve fiel a si mesmo ao longo dos anos.

Outros comentários, no entanto, focaram na idade dela, com observações como: "Ela não parece ter 45 anos". Embora essas mensagens possam ser bem-intencionadas, elas se baseiam em uma ideia problemática. Sob o pretexto de um elogio, reduzem as mulheres à sua idade e perpetuam a noção de que ser percebida como "jovem" continua sendo a maior forma de validação. Contudo, para muitos, essa fidelidade à própria identidade é "o que a torna tão encantadora", muito mais do que sua suposta capacidade de parecer "mais jovem do que é".

Para além da sua imagem, Paris Hilton consolidou-se como uma verdadeira empresária. Pioneira entre os influenciadores, construiu um império que abrange desde perfumes à comunicação social, mantendo sempre o glamour que a tornou famosa. Este sucesso demonstra que ela é muito mais do que um simples "ícone pop".

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Aos 52 anos, Penélope Cruz está chamando a atenção com seu novo corte de cabelo.
Article suivant
Com seus "sapatos ilusão", Eva Longoria apresenta um de seus looks mais marcantes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com seus "sapatos ilusão", Eva Longoria apresenta um de seus looks mais marcantes.

A atriz, diretora e produtora americana Eva Longoria exibiu um look impecável em uma rara aparição ao lado...

Aos 52 anos, Penélope Cruz está chamando a atenção com seu novo corte de cabelo.

A atriz espanhola Penélope Cruz revelou seu corte de cabelo mais curto em anos, e o resultado não...

"Essa não é uma roupa para ir de barco": Kim Kardashian surpreende com um look de couro.

A personalidade da mídia e empresária americana Kim Kardashian apareceu recentemente a bordo de um iate vestindo um...

"É ousado para a idade dela": aos 76 anos, Vera Wang está causando impacto com um look que está dando o que falar.

A estilista sino-americana Vera Wang não tem a menor intenção de se conformar às convenções. Recentemente, ela causou...

480.000 pérolas e 25.000 penas: o vestido de noiva de Dua Lipa esconde uma quantidade impressionante de trabalho.

A cantora e compositora britânica Dua Lipa finalmente revelou seu vestido de noiva. Algumas semanas após seu casamento...

Na praia, a modelo Gisele Bündchen compartilha um momento carinhoso com o marido.

Para celebrar o Dia dos Pais (domingo, 21 de junho), Gisele Bündchen ofereceu aos seus fãs um raro...