Vestida de rosa-chiclete, Reese Witherspoon presta homenagem a uma personagem icônica.

A atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon celebrou um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Para marcar o 25º aniversário do filme "Legalmente Loira", ela apareceu com um vestido rosa-chiclete, uma clara referência à sua personagem, Elle Woods. Foi uma aparição elegante e emocionante em um evento que reuniu o elenco original.

Um vestido rosa

Para esta noite, Reese Witherspoon optou por um vestido de cetim rosa vibrante. Uma escolha de cor nada aleatória: o rosa é, na verdade, a cor característica de Elle Woods, a heroína extrovertida que ela interpreta no filme "Legalmente Loira". Reese Witherspoon completou o look com uma clutch e sapatos de salto alto de cetim rosa claro. Uma produção que combina perfeitamente com o espírito da personagem.

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Um evento para comemorar o 25º aniversário do filme.

Essa aparição fez parte do "Elle World", uma experiência imersiva realizada em Nova York em 20 de junho de 2026. O evento celebrou o 25º aniversário do filme cult, lançado em 2001, e também serviu para anunciar a série derivada "Elle", que chegará ao Prime Video. A atriz americana Lexi Minetree, que reprisa seu papel nesta prequela, também esteve presente no evento e optou pela cor rosa, uma clara referência ao universo do filme.

Uma emoção palpável

Além da aparência, foi a emoção de Reese Witherspoon que realmente tocou o público. No palco, ela se emocionou ao falar sobre o legado de sua personagem. "Interpretar esse papel por 25 anos foi um privilégio para a vida toda", confidenciou. No Instagram, ela também agradeceu aos fãs: "Obrigada por amarem nosso filme por 25 anos!". Ela também prestou homenagem a todas as jovens que se identificaram com Elle Woods ao longo dos anos.

Um reencontro entre os atores.

O evento também reuniu vários membros do elenco original, incluindo a atriz americana Jennifer Coolidge, a atriz, modelo e produtora americana Ali Larter, a atriz americana Selma Blair e o ator canadense Victor Garber. Um reencontro emocionante que encantou os fãs da saga. "Quando entrei e vi aquele momento, tudo o que sinto sobre interpretar essa personagem se cristalizou", disse Reese Witherspoon, visivelmente emocionada com a celebração coletiva.

Com este vestido rosa-chiclete, Reese Witherspoon presta uma vibrante homenagem a Elle Woods, personagem que se tornou um verdadeiro ícone. Combinando elegância, nostalgia e emoção genuína, ela nos lembra o quanto esse papel impactou sua carreira — e várias gerações de telespectadoras. Sem surpresas, isso certamente encantará os fãs que aguardam ansiosamente a nova temporada.